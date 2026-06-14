Η Γερμανία έκανε πάρτι στην πρεμιέρα, διέλυσε το Κουρασάο με 7-1 και μπήκε ορεξάτη στο Μουντιάλ! Για... 38 λεπτά μπόρεσε να μείνει όρθια η ομάδα του Άντβοκαατ.

Αυτό κι αν ήταν πάρτι, αυτή κι αν ήταν μαγική πρεμιέρα! Η Γερμανία δεν μπόρεσε να κρατήσει ξανά ανέπαφη την εστία της κόντρα στο αδύναμο Κουρασάο, ωστόσο μπροστά ήταν καταιγιστική, διέλυσε την αντίπαλό της με 7-1 και φούλαρε για την πρωτιά του ομίλου. Δυο γκολ ο Χάβερτς, δυο ασίστ Κίμιχ και Ούνταβ στον θρίαμβο της Νασιονάλμανσαφτ η οποία τελείωσε την αναμέτρηση με 26 (!) τελικές προσπάθειες. Το Κουρασάο κέρδισε τις εντυπώσεις για ένα ημίχρονο περίπου, όπου πέτυχε το πρώτο του τέρμα στη διοργάνωση.

Αντίδραση μετά το... ιστορικό σοκ!

Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο Κουρασάο, όμως το 3-1 του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον έκρυβε πολύ περισσότερη ένταση και συγκινήσεις απ’ όσες προμήνυε η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η «Νασιονάλμανσαφτ» μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και φρόντισε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της.

Το πρώτο βήμα έγινε νωρίς, όταν στο 6’ ο Φλόριαν Βιρτς δημιούργησε και ο Φέλιξ Ενμέτσα ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση με ένα εξαιρετικό τελείωμα έξω από την περιοχή, πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Για αρκετά λεπτά όλα έδειχναν πως οι Γερμανοί θα έφταναν σε έναν εύκολο θρίαμβο, καθώς κυκλοφορούσαν άνετα την μπάλα και δημιουργούσαν συνεχώς ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο Ενμέτσα είχε δυο ακόμα καλές στιγμές, ενώ το ωραίο σουτ ου Βιρτς πέρασε άουτ.

Ωστόσο, το Κουρασάο αρνήθηκε να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ έδειξε θάρρος, πίστη και διάθεση να διεκδικήσει τις στιγμές της απέναντι σε έναν ποδοσφαιρικό γίγαντα. Και όταν βρήκε την ευκαιρία, έγραψε ιστορία. Στο 21ο λεπτό Λιβάνο Κομενένσια εξαπέλυσε ένα σουτ που, έπειτα από κόντρα, κατέληξε στα δίχτυα, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στις εξέδρες και χαρίζοντας στο Κουρασάο το πρώτο γκολ της ιστορίας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία φορά που η «Νασιονάλμανσαφτ» κράτησε ανέπαφη την εστία της σε αγώνα Μουντιάλ ήταν στον τελικό του 2014 απέναντι στην Αργεντινή!

Η ισοφάριση, πάντως, δεν αποσυντόνισε τη Γερμανία. Αντιθέτως, οι παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν αντέδρασαν με ψυχραιμία, βρίσκοντας δύο ακόμη γκολ πριν από την ανάπαυλα. Στο 38’ ο εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι Σλότενμπεργκ κατάφερε με κεφαλιά να σκοράρει για το 2-1. Στις καθυστερήσεις ο Μπαζόρ ανέτρεψε τον εξαιρετικό Ενμέτσα και ο Χάβερτς από την άσπρη βούλα πέτυχε το 3-1.

Καταιγιστική η Γερμανία

Άρχισε όπως τελείωσε η Γερμανία, αφού στο 47’ ήρθε το τέταρτο γκολ, όταν από ασίστ του Κίμιχ, ο Μουσιάλα πέτυχε το 4-1. Οι Γερμανοί έκαναν ό,τι ήθελαν, πίεζαν ψηλά και στο 68΄ήρθε ακόμα ένα γκολ. Ο Ούνταβ βρήκε υπέροχα τον Μπράουν, ο οποίος με το δεξί σημείωσε το 5-1. Η Γερμανία δεν έριξε ρυθμό και δέκα λεπτά αργότερα ο Ούνταβ από τη δεύτερη ασίστ του Κίμιχ σημείωσε το 6-1. Ηταν το 7ο γκολ με την εθνική για τον αρχισκόρερ της Στουτγκάρδης, ο οποίος έδειξε πως θα παλέψει για μια θέση στο αρχικό σχήμα. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, η Γερμανία είχε τις στιγμές της και σφράγισε την πρεμιέρα με ένα έβδομο τέρμα! Στο 87' ο Ούνταβ έκανε τη δεύτερη ασίστ και ο Χάβερτς με τρομερό πλασέ έκλεισε ιδανικά μια υπέροχη παράσταση διαμορφώνοντας το 7-1!

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Τα (73' Ρούντιγκερ), Κίμιχ (83' Άντον), Σλότερμπεκ, Μπράουν (73' Ράουμ), Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (64' Ούνταβ), Βιρτς, Σανέ, Ενμέτσα (73' Γκορέτσκα), Χάβερτς

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπαζόρ, Φόνβιλ, Ζ. Μπακούνα, Κομενένσια, Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (83' Καστάνερ), Λοκάντια (65' Μαργκαρίτα), Χάνσεν (46' Αντόνισε)