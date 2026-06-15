Ολλανδία - Ιαπωνία 2-2: Τα highlights της χορταστικής ισοπαλίας (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε ένα άκρως θεαματικό ματς για την πρεμιέρα του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Δείτε τα highlights.
Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 σε ένα φοβερό ματς με έντονα συναισθήματα στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Οι Σαμουράι έμειναν όρθιοι και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας με την κεφαλιά του Καμάντα στο φινάλε. Μοιρασιά βαθμών για τις δύο χώρες. Σουηδία και Τυνησία οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.