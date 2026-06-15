Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε ένα άκρως θεαματικό ματς για την πρεμιέρα του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Δείτε τα highlights.

Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 σε ένα φοβερό ματς με έντονα συναισθήματα στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Οι Σαμουράι έμειναν όρθιοι και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας με την κεφαλιά του Καμάντα στο φινάλε. Μοιρασιά βαθμών για τις δύο χώρες. Σουηδία και Τυνησία οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου.