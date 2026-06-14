Ο Νάγκελσμαν εμφανίστηκε με ένα... εκτός μόδας ριγέ πουκάμισο με τους συμπατριώτες του στα social media να τον κριτικάρουν γράφοντας ότι μοιάζει με στολή μπόουλινγκ και όχι μόνο.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά την πρεμιέρα της Γερμανίας στο Μουντιάλ απέναντι στο Κουρασάο, όχι για κάποια αγωνιστική του επιλογή, αλλά για την εμφάνισή του στον πάγκο.



Η ενδυματολογική επιλογή του Γερμανού τεχνικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν σκωπτικά το ιδιαίτερο πουκάμισο που επέλεξε να φορέσει. Δεν έλειψαν μάλιστα οι συγκρίσεις με τον τηλεοπτικό χαρακτήρα Τόνι Σοπράνο, αλλά και με παίκτες ομάδων μπόουλινγκ, σε αναρτήσεις που έγιναν γρήγορα viral.

Nagelsmann being dressed like Tony Soprano for a World Cup game is killing me pic.twitter.com/kYjyKfkdab — Aziz (@aziz_zgigi) June 14, 2026



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Νασιονάλμανσαφτ» φαίνεται πως προτίμησε μια πιο διακριτική προσέγγιση μετά την ανάπαυλα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε με ένα απλό μαύρο μπλουζάκι, αφήνοντας πίσω το στιλιστικό θέμα που είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον κατά το πρώτο μέρος της αναμέτρησης.