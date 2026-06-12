Το AI το πήγε σε άλλο... επίπεδο: Αποκάλυψε πώς θα έμοιαζαν οι Κριστιάνο, Μέσι, Μπαπέ, Κβαρατσκέλια κι όχι μόνο αν ήταν γυναίκες!

Τρομερά πράγματα την εποχή του ΑΙ, με λογαριασμό στο Instagram να παρουσιάζει τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη ως γυναίκες!

Το Μουντιάλ του 2026 ξεκίνησε και ήδη έχει δώσει πολύ υλικό στους χρήστες των social media. Τι γίνεται, όμως, όταν η τρέλα των φιλάθλων για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή συναντά την τεχνητή νοημοσύνη;

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, το οποίο απεικονίζει τους μεγαλύτερους σταρ του πλανήτη σε ένα... παράλληλο σύμπαν.

Από τους θρύλους Μέσι και Ρονάλντο, μέχρι τη νέα γενιά των Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, το ΑΙ τούς έχει μεταμορφώσει όλους σε γυναίκες και το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό.