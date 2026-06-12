Το Μεξικό επικράτησε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής σε ματς με τρεις αποβολές και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Ιδανική πρεμιέρα για το Μεξικό στο Μουντιάλ! Οι οικοδεσπότες υπέταξαν με 2-0 τη Νότια Αφρική στο κατάμεστο «Αζτέκα» κι έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα γκολ των Κινόνες και Χιμένες κλείδωσαν τη νίκη των Μεξικανών, σε ένα επεισοδιακό ματς με τρεις αποβολές! Οι Αφρικανοί άλλωστε ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες εξαιτίας των αποβολών των Σιτολέ και Ζουανέ, ενώ μια κόκκινη δέχθηκε και ο Μοντές για το Μεξικό. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της πρεμιέρας.