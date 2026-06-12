Μεξικό - Νότια Αφρική: Τα γκολ και τα highlights από τη νίκη των Μεξικανών στην πρεμιέρα
Ιδανική πρεμιέρα για το Μεξικό στο Μουντιάλ! Οι οικοδεσπότες υπέταξαν με 2-0 τη Νότια Αφρική στο κατάμεστο «Αζτέκα» κι έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα γκολ των Κινόνες και Χιμένες κλείδωσαν τη νίκη των Μεξικανών, σε ένα επεισοδιακό ματς με τρεις αποβολές! Οι Αφρικανοί άλλωστε ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες εξαιτίας των αποβολών των Σιτολέ και Ζουανέ, ενώ μια κόκκινη δέχθηκε και ο Μοντές για το Μεξικό. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της πρεμιέρας.
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