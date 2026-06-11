Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το Αζτέκα (vid)
Σε... τεταμένο κλίμα ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026! Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τη θύρα 8 του Αζτέκα, στο εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.
Μέλη του «Μαύρου Μπλοκ» επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι του AFP. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν, καθώς ζήτησαν δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους σε μια χώρα που μαστίζεται εδώ και χρόνια από τα ναρκωτικά και τη βία.
Οι «ταραξίες» χρησιμοποίησαν κιγκλιδώματα που βρήκαν γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και ήρθαν σε σύγκρουση σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους απωθήσουν.
Τα μέλη του «Μαύρου Μπλοκ» επιτέθηκαν επίσης με πέτρες κατά των αστυνομικών με την κατάσταση να είναι έκρυθμη για αρκετή ώρα.
Violencia en las inmediaciones del Estadio Azteca cuando el bloque antimundialista lanzaron piedras y botes durante una protesta a policías a caballo pic.twitter.com/cC2LewgDcn— David Ordaz (@david_ordaz) June 11, 2026
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