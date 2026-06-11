Καφού, Μπάτζιο και Ρομπέρτο Κάρλος παρόντες στο Αζτέκα για την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Τρεις θρύλοι στο Αζτέκα! Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος και Ρομπέρτο Μπάτζιο βρέθηκαν στο κατάμεστο Αζτέκα για την πρεμιέρα του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τρεις μύθοι του ποδοσφαίρου, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία δε θα μπορούσαν να λείπουν από την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του αθλήματος.