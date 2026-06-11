Μεξικό - Νότια Αφρική: Πινέδα και Σάντσες στον πάγκο
Η ενδεκάδα του Μεξικού δεν έχει «ελληνικό» χρώμα. Ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα με 92 συμμετοχές και 12 γκολ στην εθνική ομάδα της χώρας του και ο 28χρονος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με 59 συμμετοχές και 3 γκολ στους «Αζτέκους», βρίσκονται στον πάγκο στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο τη Νότια Αφρική.
Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγή. Ο τεχνικός του Μεξικού Χαβιέ Αγκίρε, προτίμησε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ρέγες, ενώ στα χαφ στο 4-3-3 που παρατάσσει, ξεκινάει τους Λίρα, Γκουτιέρες και Φιντάλγκο.
¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨June 11, 2026
Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.
Listos para darlo todo.
¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk
Οι Βέλγος τεχνικός Ούγκο Μπρος, παράλληλα, θα παρατάξει τους «Μπαφάνα-Μπαφάνα» με σχηματισμό 5-3-2.
Δείτε την 11άδα της Νότιας Αφρικής
— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 11, 2026
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