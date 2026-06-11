Ο Πινέδα της ΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ βρίσκονται στον πάγκο του Μεξικού ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Η ενδεκάδα του Μεξικού δεν έχει «ελληνικό» χρώμα. Ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα με 92 συμμετοχές και 12 γκολ στην εθνική ομάδα της χώρας του και ο 28χρονος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με 59 συμμετοχές και 3 γκολ στους «Αζτέκους», βρίσκονται στον πάγκο στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο τη Νότια Αφρική.

Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθούν ως αλλαγή. Ο τεχνικός του Μεξικού Χαβιέ Αγκίρε, προτίμησε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ρέγες, ενώ στα χαφ στο 4-3-3 που παρατάσσει, ξεκινάει τους Λίρα, Γκουτιέρες και Φιντάλγκο.

Οι Βέλγος τεχνικός Ούγκο Μπρος, παράλληλα, θα παρατάξει τους «Μπαφάνα-Μπαφάνα» με σχηματισμό 5-3-2.

Δείτε την 11άδα της Νότιας Αφρικής