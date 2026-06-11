Χιλιάδες κόσμος μαζεύτηκε από νωρίς έξω από το γήπεδο «Αζτέκα» και δημιούργησε μια θερμή ατμόσφαιρα πριν από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.

Λαοθάλασσα σχηματίστηκε έξω από το γήπεδο «Αζτέκα» εν αναμονή της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026. Ο κόσμος μαζεύτηκε από νωρίς έξω από το ιστορικό στάδιο όπου έχουν σηκώσει Μουντιάλ οι Πελέ και Μαραντόνα, με τους οπαδούς να συρρέουν κατά χιλιάδες για να δημιουργήσουν μια μαγική, ποδοσφαιρική εικόνα. Φίλοι του Μεξικού φώναξαν συνθήματα πριν από τη σέντρα του τουρνουά, όπου φιλοξενούν τη Νότια Αφρική.