Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Μεξικό - Νότια Αφρική
Πέμπτη σημερα (11/06) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας έχει άρωμα... Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πριν από αυτό όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο των πρώτων μεταγραφών των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2), με τη Μπαρτσελονέτα να αναμετριέται με τη Φέρεντσβαρος, στο πλαίσιο του Final 4 στο Champions League ανδρών, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με την Προ Ρέκο.
Στο μπάσκετ στις 21:00 (Cosmote Sport 8) η Αρμάνι θα φιλοξενήσει στο Μιλάνο τη Βενέτσια για τον πρώτο αγώνα των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα τη Τενερίφη (Cosmote Sport 7) για το Game 2 των ημιτελικών της ισπανικής λίγκας.
Τέλος στο ποδοσφαίρο στις 22:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί στη Πόλη του Μεξικό ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Μπαρτσελονέτα - Φερεντσβάρος (20:00, ΕΡΤ2)
- Αρμάνι Μιλάνο - Βενέτσια (21:00, Cosmote Sport 8)
- Μπαρτσελόνα - Τενερίφη (21:00, Cosmote Sport 7)
- Προ Ρέκο - Ολυμπιακός (22:00, ΕΡΤ2)
- Μεξικό - Νότια Αφρική (22:00, ΕΡΤ1 - LIVE από το Gazzetta)
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