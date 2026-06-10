Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ άφησε τη Γαλλία και βγήκε με την Έστερ Εσπόσιτο

Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ άφησε τη Γαλλία και βγήκε με την Έστερ Εσπόσιτο

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ άφησε τη Γαλλία και βγήκε με την Έστερ Εσπόσιτο
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Η κίνηση του Κιλιάν Μπαπέ να αφήσει την αποστολή της Γαλλίας και να συναντηθεί με τη σύντροφό του στην Ισπανία προκάλεσε αντιδράσεις.

Η ποδοσφαιρική υφήλιος περιμένει την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να κάνει πρεμιέρα ενάντια στη Σενεγάλη στις 16 Ιουνίου αλλά τον Κιλιάν Μπαπέ να απουσιάζει για την ώρα!

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βλέπετε εξασφάλισε άδεια για προσωπικούς λόγους και έφυγε μετά τη φιλική αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ωστόσο όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Έστερ Εσπόσιτο, άρχισαν οι αντιδράσεις...

Ο Μπαπέ εθεάθη με την Ισπανίδα ηθοποιό στη Μαδρίτη, με τους Γάλλους να εξοργίζονται και να θεωρούν πως ο 27χρονος επιθετικός δεν είναι αφοσιωμένος στην εθνική του ομάδα ενόψει ενός τεράστιου τουρνουά... Η Γαλλία μετρά δύο συνεχόμενες παρουσίες σε τελικό στον θεσμό, έχοντας μία νίκη (2018) και μία ήττα (2022), με τον Ντιντιέ Ντεσάν να θέλει να αποχαιρετήσει τους Τρικολόρ με μία ακόμη μεγάλη πορεία.

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@Photo credits: Associated Press

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