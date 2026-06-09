Η FIFA όρισε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους πρώτους αγώνες του Μουντιάλ, με τον γνώριμο elite ρέφερι, Ντάνι Μάκελι, να βρίσκεται αναμέσα τους.

Ο Βραζιλιάνος Γουίλτον Σαμπάιο ορίστηκε από τη FIFA ως ο διαιτητής του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο στάδιο Αζτέκα αυτή την Πέμπτη (11/06, 22:00).

Ο 44χρονος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Πίρες και Μπρούνο Μποσίλια, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Παραγουανός Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτεθ, ενώ αναπληρωματικός επόπτης ορίστηκε ο επίσης Παραγουανός Εντουάρντο Καρντόζο. Στο VAR θα βρίσκεται ο Κολομβιανός Νικολάς Γκάλο, ο Χιλιανός Χουάν Λάρα, αλλά και ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ.

Τον αγώνα Νότια Κορέα-Τσεχία, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Γκουαδαλαχάρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/06), θα διευθύνει ο Αιγύπτιος διαιτητής Αμίν Μοχάμεντ, με τέταρτο και αναπληρωματικό βοηθό τους Κοσταρικανούς Χουάν Καλντερόν και Χουάν Κάρλος Μόρα.

Ο Αργεντινός ρέφερι Φακούντο Τέλο, βοηθούμενος από τους συμπατριώτες του Χουάν Πάμπλο Μπελάτι και Γκάμπριελ Τσάντι, ορίστηκε στον αγώνα μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο τη Παρασκευή (12/06, 22;00).

Οι Σαουδάραβες Χαλίντ Αλ-Τουράις και Μοχάμεντ Αλ-Αμπακρί θα υπηρετήσουν ως τέταρτοι διαιτητής. Ο Αργεντινός Ερνάν Μαστράντζελο και ο Ουρουγουανός Αντόνιο Γκαρθία θα διευθύνουν το VAR, με τη βοήθεια της Νικαραγουανής Τατιάνα Γκουσμάν.

Τέλος, ο... γνώριμος, από το πέρασμα του στα μέρη μας, Ολλανδός ελίτ Ντάνι Μακέλι θα διαιτητεύσει τον αγώνα της ΗΠΑ με την Παραγουάη τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/06, 04:00) στο Λος Άντζελες. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χέσελ Στίγκρα και Γιαν ντε Βρις. Ο Ιάπωνας Βουσούκε Μιχάρα θα είναι ο τέταρτος και ο επίσης Ιάπωνας Τζουν Μιχάρα θα είναι ο αναπληρωματικός επόπτης γραμμών.

Ο Ισπανός Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε θα ηγηθεί της ομάδας VAR μαζί με τον επίσης Ολλανδό Ντένις Χίγκλερ και τον Καταριανό Χάμις Αλμάρι να παρέχει υποστήριξη.