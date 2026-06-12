Πέντε θρύλοι μετρούν αντίστροφα για το Last Dance στο Μουντιάλ του 2026, το τελευταίο που θα κοσμήσουν με την παρουσία τους...

Ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, συνυφασμένα με το κορυφαίο τουρνουά. Φιγούρες γνώριμες, ακόμα και σε μαύρο φόντο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μοναδικό ταξίδι για τη συντριπτική πλειονότητα των ποδοσφαιριστών, όμως ορισμένοι είχαν το προνόμιο να το κυνηγήσουν με πείσμα κι επιμονή για χρόνια ολόκληρα. Η Δύση ωστόσο πλησιάζει...

Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι θα βρεθούν για τελευταία φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, διανθίζοντας το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ένας κύκλος που φτάνει στο τέλος του ολοκληρώνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όμως οι δυο τους δεν είναι οι μοναδικοί θρύλοι που μετρούν αντίστροφα για το τελευταίο τους Μουντιάλ.

Ενόψει της σέντρας της διοργάνωσης, το Gazzetta παρουσιάζει πέντε παικταράδες που θα χαρούμε (πιθανότατα) για τελευταία φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο δικό τους ξεχωριστό Last Dance...