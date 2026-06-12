Μουντιάλ 2026: Το Last Dance των θρύλων
Ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, συνυφασμένα με το κορυφαίο τουρνουά. Φιγούρες γνώριμες, ακόμα και σε μαύρο φόντο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μοναδικό ταξίδι για τη συντριπτική πλειονότητα των ποδοσφαιριστών, όμως ορισμένοι είχαν το προνόμιο να το κυνηγήσουν με πείσμα κι επιμονή για χρόνια ολόκληρα. Η Δύση ωστόσο πλησιάζει...
Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι θα βρεθούν για τελευταία φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, διανθίζοντας το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ένας κύκλος που φτάνει στο τέλος του ολοκληρώνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όμως οι δυο τους δεν είναι οι μοναδικοί θρύλοι που μετρούν αντίστροφα για το τελευταίο τους Μουντιάλ.
Ενόψει της σέντρας της διοργάνωσης, το Gazzetta παρουσιάζει πέντε παικταράδες που θα χαρούμε (πιθανότατα) για τελευταία φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο δικό τους ξεχωριστό Last Dance...
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)
Λούκα Μόντριτς (Κροατία)
Νεϊμάρ (Βραζιλία)
Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος)
Στο προηγούμενο Μουντιάλ κατάφερε να βαδίσει στα χνάρια του Ντιέγο Μαραντόνα και να οδηγήσει την Αργεντινή στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986. Ήταν μια προσωπική λύτρωση, μια εξιλέωση για τα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Για τους χαμένους τελικούς, τις υποσχέσεις, τα δάκρυα και την αγανακτισμένη απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική μετά το χαμένο Copa America του 2016. Στα γήπεδα του Κατάρ, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να βγάλει αυτό το αγκάθι από την καρδιά του, οδηγώντας την πατρίδα του στον υψηλότερο σκαλί του κόσμου. Και στο Μουντιάλ του 2026 θα έχει μια τελευταία ευκαιρία για να το πετύχει ξανά. Για να διπλασιάσει τα Μουντιάλ και να ξεπεράσει την κληρονομιά του Μαραντόνα.
Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το έκτο για τον Λιονέλ Μέσι, όσα θα μετρήσει δηλαδή και το αντίπαλο δέος του: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε αντίθεση ωστόσο με τον θρύλο της Μπαρτσελόνα και της Αργεντινής, ο Πορτογάλος δεν έχει καταφέρει να κρατήσει στα χέρια του το πιο βαρύτιμο τρόπαιο του ποδοσφαίρου. Στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής ωστόσο, θα έχει μια τελευταία ευκαιρία. Last Dance, last chance...
Ακόμα κι αν δεν καταφέρει να οδηγήσει την Κροατία στη Γη Της Επαγγελίας, ο Λούκα Μόντριτς ήδη έχει πετύχει πολλά περισσότερα από το αναμενόμενο με το εθνόσημο στο στήθος. Στο Μουντιάλ του 2018 αποτέλεσε τον ηγέτη πίσω από την ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα επίτευγμα που αποδείχθηκε πως δεν ήταν πυροτέχνημα. Τέσσερα χρόνια αργότερα άλλωστε, η Κροατία ήταν ξανά εκεί. Στα γήπεδα του Κατάρ, με πορεία έως τα ημιτελικά του τουρνουά. Τελικά η Αργεντινή αποδείχθηκε ανώτερη και πήρε τη νίκη-πρόκριση με 3-0, με τον Λούκα Μόντριτς πλέον να έχει την ευκαιρία για έναν τελευταίο χορό στα 40 του χρόνια.
Μέχρι και την ανακοίνωση της αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότι, δεν θεωρούνταν καθόλου δεδομένου πως ο Νεϊμάρ θα είχε ένα Last Dance με τη Βραζιλία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ο πρώτος σκόρερ της πατρίδας του ωστόσο θα είναι εκεί στην τελευταία του ευκαιρία να την οδηγήσει στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2002. Ο Νεϊμάρ λύγισε στο άκουσμα του ονόματός του από τον Ιταλό τεχνικό και παρά έναν μικροτραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, θα δώσει κανονικά το παρών για μια τελευταία εμφάνιση σε Μουντιάλ.
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μπορεί να μην αποτελεί.... μόνιμο θαμώνα σε Μουντιάλ όπως οι πρoηγούμενοι, όμως δυο παρουσίες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι και λίγες. Με τη σειρά του έγραψε τη δική του πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα κι εξελίχθηκε σε τοτέμ της Λίβερπουλ, όπως και της εθνικής Αιγύπτου. Δική του αποστολή στο πιθανότατα τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο; Να οδηγήσει την πατρίδα του για πρώτη φορά στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ από το μακρινό 1934!
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