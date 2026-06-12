Μουντιάλ 2026: Στιγμές... τρέλας που έγραψαν ιστορία

Η πιο εμβληματική στιγμή απώλειας αυτοελέγχου στην ιστορία του Μουντιάλ. Στον τελικό του 2006, ο Ζινεντίν Ζιντάν, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων

των εποχών, αποβλήθηκε μετά από κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι. Η πρόκληση είχε προσωπικό χαρακτήρα και αφορούσε προσβολές προς την οικογένειά του. Σε ένα δευτερόλεπτο, η απόλυτη κομψότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετατράπηκε σε πράξη βίας μπροστά σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές. Ο τελικός δεν έμεινε στην ιστορία για το ποδόσφαιρο, αλλά για την κατάρρευση ενός θρύλου.

Στον προημιτελικό Αργεντινής–Αγγλίας το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ στην ιστορία. Σημείωσε τέρμα με το χέρι του, το οποίο

στη συνέχεια χαρακτήρισε ο ίδιος ως «το χέρι του Θεού». Ο διαιτητής δεν το ακύρωσε. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης σημείωσε ένα από τα κορυφαία γκολ όλων των εποχών, περνώντας σχεδόν όλη την αγγλική άμυνα. Η απόλυτη σύγκρουση εξαπάτησης και ιδιοφυΐας στο ίδιο παιχνίδι.

Στον ημιτελικό Δυτικής Γερμανίας–Γαλλίας το 1982, ο τερματοφύλακας Τόνι Σουμάχερ συγκρούστηκε βίαια με τον Πάτρικ Μπατιστόν, ο οποίος έβγαινε τετ α τετ. Ο Γάλλος παίκτης έχασε τις αισθήσεις του, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κώμα. Ο διαιτητής δεν καταλόγισε ούτε φάουλ. Το περιστατικό παραμένει

ένα από τα πιο σοκαριστικά στην ιστορία του θεσμού, με έντονες συζητήσεις για την ασφάλεια των παικτών.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, ο Λουίς Σουάρες δάγκωσε τον Τζόρτζιο Κιελίνι κατά τη διάρκεια του αγώνα Ουρουγουάη–Ιταλία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του. Η FIFA τον τιμώρησε με αποκλεισμό τεσσάρων μηνών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Το περιστατικό έγινε σύμβολο ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς σε κορυφαίο επίπεδο.

Στον αγώνα Ολλανδίας – Δυτικής Γερμανίας το 1990, ο Φρανκ Ράικαρντ έφτυσε τον Ρούντι Φέλερ κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης. Και οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ, με εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου και

στιγμάτισαν τη διοργάνωση.

Στο Μουντιάλ του 1998, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποβλήθηκε μετά από αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Bρετανός έγινε στόχος μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του. Το γεγονός πήρε τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις, με τον ποδοσφαιριστή να γίνεται προσωρινά «εχθρός του έθνους».

Στον αγώνα Ζαΐρ–Βραζιλία το 1974, ο αμυντικός Μουέπου Ιλούνγκα έτρεξε από το τείχος και κλώτσησε τη μπάλα πριν εκτελεστεί το φάουλ. Η πράξη θεωρήθηκε ακατανόητη, όμως πίσω της υπήρχε φόβος: η ομάδα είχε δεχθεί απειλές από το καθεστώς της χώρας. Σε περίπτωση βαριάς ήττας, υπήρχε κίνδυνος τιμωρίας κατά την επιστροφή τους.

Στον ημιτελικό του 1990, ο Πολ Γκασκόιν δέχθηκε κίτρινη κάρτα που σήμαινε αποκλεισμό από τον τελικό, εφόσον η Αγγλία προκρινόταν. Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα του έγινε από τις πιο χαρακτηριστικές συναισθηματικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, συμβολίζοντας την πίεση που βιώνουν οι παίκτες.

Στο Μουντιάλ του 2010, η Εθνική Γαλλίας βυθίστηκε σε εσωτερική κρίση. Μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά, οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν. Η ομάδα κατέρρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Το περιστατικό θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές διαλυτικές κρίσεις σε

Εθνική ομάδα.