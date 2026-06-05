Ο πρώην θρύλος της Ουρουγουάης, Ντιέγκο Λουγκάνο, προχώρησε σε μια δήλωση που θα συζητηθεί αναφορικά με την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο στο επικείμενο Μουντιάλ.

Λάδι στη... φωτιά έριξε ο Ντιέγκο Λουγκάνο! Ο πρώην παίκτης και αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης υποστήριξε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει διαιτητική εύνοια στο Μουντιάλ 2026, όπως ακριβώς και ο Μέσι στο αντίστοιχο του 2022, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πιο συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στο ESPN Brazil άφησε αιχμές για τη διαιτησία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, στο οποίο η Αργεντινή κατά τον Λουγκάνο κέρδισε αρκετά τραβηγμένα πέναλτι στον δρόμο προς την κατάκτηση του «Ζιλ Ριμέ». Το ίδιο θα συμβεί με τον Πορτογάλο σταρ και το εθνικό αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που πλησιάζει, σύμφωνα με τον πρώην διεθνή της Σελέστε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Πορτογαλία, ίσως λίγο περισσότερο από τους άλλους, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει πέναλτι υπέρ του, όπως είχε ο Λιονέλ Μέσι στο Κατάρ. Δεν το έχω ξεχάσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ρονάλντο θα έχει πέναλτι υπέρ του, όπως είχε και ο Μέσι το 2022. Είναι γεγονός. Η Αργεντινή βοηθήθηκε για να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, επειδή κέρδισε αρκετά πέναλτι που ήταν τραβηγμένα».