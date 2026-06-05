Μέσι και Κριστιάνο ετοιμάζονται για το τελευταίο τους Μουντιάλ και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα σενάρια του πιθανού συναπαντήματος.

Το Μουντιάλ του 2026 είναι προ των πυλών, καθώς σε λίγες ημέρες θα γίνει η πρώτη σέντρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, 48 χώρες θα δώσουν «μάχη» για να πάρουν τα σκήπτρα από την εν δυνάμει Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και να βρεθούν στο Έβερεστ του ποδοσφαίρου, σηκώνοντας ψηλά την 19η Ιουλίου το βαρύτιμο τρόπαιο.

Φυσικά, το τουρνουά είναι γεμάτο αστέρια, όμως η λάμψη των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σταθερή, ειδικά αφού πρόκειται για το δικό τους Last Dance, την τελευταία τους παράσταση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Αμφότεροι θα παίξουν στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας τους, αριθμός ρεκόρ φυσικά, για δυο αθλητές που έχουν... διαλύσει τη στατιστική στο διάβα τους. Και φυσικά, το ερώτημα των ποδοσφαιρόφιλων είναι ένα: μπορούμε να τους δούμε αντίπαλους; Φυσικά.

Για να συμβεί αυτό υπάρχουν κάποια σενάρια, τα οποία σας παρουσιάζει το Gazzetta.