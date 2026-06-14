Από τον Ρίκι Μάρτιν στην αξεπέραστη Σακίρα, το Gazzetta έχει μπει σε mood Μουντιάλ και σας παρουσιάζει κάποια τραγούδια που έγιναν συνώνυμα με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η στιγμή που όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου περίμεναν, είναι γεγονός αφού από την περασμένη Πέμπτη το Μουντιάλ 2026 έκανε στα γήπεδα της Αμερικής. Το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού έφτασε και μαζί με αυτό έρχονται και οι... πιο viral μουσικες.

Τραγούδια που ακούμε και μας συντροφεύουν απο τα παιδικά μας χρόνια δίνουν ρυθμό στα γήπεδα και γίνονται συνώνυμα της διοργάνωσης. Ακόμα και αν δεν είσαι οπαδός του ποδοσφαίρου είναι σχεδόν απίθανο να μην έχεις ακούσει-χορέψει κάποια τραγούδια του τουρνουά. Όπως για παράδειγμα το Waka Waka της Σακίρα που είναι μάλιστα και ένα από τα πιο γνωστά.

Αν και τα πρώτα έξι Μουντιάλ (1930-1958) δεν είχαν επίσημα τραγούδια καθώς τότε η FIFA επικεντρωνότανε σε οργανωτικά ζητήματα η αρχή έγινε στους Ολυμπιακούς της Ρώμης 1960, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε επίσημος Ύμνος.... Έτσι ξεκίνησαν όλα λοιπόν και πλέον δεν μπορείς να φανταστείς Μουντιάλ χωρίς το δικό του τραγούδι. Ποιος μπορεί να ξεχάσει του Μουντιάλ του 1994 ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ λικνιζόταν η το 2014 που έκανε τη Βραζιλία να παραμιλά παρέα με τον Pitbul. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τραγούδι του La Copa de la Vida του Ricky Martin ή του Wavin' Flag του K'NAAN;

Το Gazzetta σας παρουσιάζει κάποια από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και είμαστε σίγουροι πως θα σας φέρουν στο μυαλό σας πολλές αναμνήσεις από τις διοργανώσεις ή από κάποιο κλαμπ.... Καλή ακρόαση!

Μουντιάλ 2026- «Dai Dai»

Το νέο antum του Μουντιάλ 2026 ανήκει στη... «βασίλισσα» του είδους, ο λόγος φυσικά για τη Σακίρα που με το «Dai Dai» θα κάνει τα πλήθη να παραμιλούν. Σε συνεργασία με τον Burna Boy κυκλοφόρησε τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσής σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Μουντιάλ 1998- «La Copa de la Vida»

Ο Ρίκι Μάρτιν έβγαλε ένα τραγούδι που έγινε συνώνυμο του καρναβαλιού αλλά αρκετοί δεν γνωρίζουν ότι φτιάχτηκε για το ποδόσφαιρο! Ίσως να μην είχε σκεφτεί ότι θα γίβει ύμνος για εκατομμύρια φίλους της Βραζιλίας σε όλο τον κόσμο, ίσως το θεωρήσανε και γούρι. Μόνο που στο τέλος, ο Ζινεντίν Ζιντάν και η Γαλλία είχαν διαφορετικά σχέδια....

Μουντιάλ 2002- «BOOM»

Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2002 σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία αποτύπωσε απόλυτα τον ήχο των αρχών της νέας χιλιετίας. Η Αναστάσια άφησε πίσω τα κλασικά ποδοσφαιρικά ακούσματα των προηγούμενων διοργανώσεων. Με τα χαρακτηριστικά γυαλιά της γυαλιά έκανε αίσθηση και άνοιξε το δρόμο στη Y2k εποχή!

Μουντιάλ 2010- «Waka - Waka»

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που ταυτίστηκε απόλυτα με Μουντιάλ, αυτό είναι το «Waka Waka». Συνδυάζοντας αφρικανικούς ρυθμούς με τη λατινοαμερικάνικη ενέργεια που χαρακτηρίζει τη Σακίρα, το τραγούδι κατάφερε να ξεφύγει από τα στενά όρια ενός αθλητικού ύμνου και να γίνει κομμάτι της ποπ κουλτούρας. Η συνεργασία με το νοτιοαφρικανικό συγκρότημα Freshlyground έδωσε άλλη αίσθηση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το «Waka Waka» άφησε πίσω του και μια από τις πιο γνωστές ιστορίες αγάπης του ποδοσφαίρου, αφού στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ η Σακίρα γνώρισε τον μετέπειτα σύντροφό της, τον Πικέ.

Μουντιάλ 2014- «We are one»

Ο Πίτμπουλ παρέα με την εκρηκτική Τζένιφερ Λόπεζ είναι σίγουρα ένας συνδυασμός φωτιά που στα γήπεδα της Βραζιλίας έκανε τα πλήθη να φωνάζουν.... «Ολέ, Ολά». Με ένα τραγούδι που άφησε το δικό του αποτύπωτα και σίγουρα έχει μείνει αξέχαστο.

Μουντιάλ 1990- «Un'estate italiana»

Τζιάνα Νανίνι και Εντοάρντο Μπενάτο ερμήνευσαν το το «Un'estate italiana» για το Μουντιάλ 1990 στην Ιταλία. Με τη νοσταλγική μελωδία και το χαρακτηριστικό ιταλικό ταμπεραμέντο του, κατάφερε να συνδεθεί όσο λίγα τραγούδια με τη μαγεία του ποδοσφαίρου.

Μουντιαλ 2018- «Live it up»

Το «Live it up» του Nicky Jam, με τη συμμετοχή του Γουίλ Σμιθ με την Era Istrefi σε παραγωγή του DJ και στιχουργού Diplo έκανε πανικό.... το 2018 σκαρφάλωσε στα Charts.

Μουντιάλ 2022 - «Hayya Hayya (Better Together)»

Το «Hayya Hayya (Better Together)» ήταν το πρώτο επίσημο τραγούδι που κυκλοφόρησε για το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Ερμηνευμένο από τους Trinidad Cardona, Davido και Aisha, το τραγούδι μετέφερε ένα μήνυμα ενότητας και σύνδεσης διαφορετικών πολιτισμών μέσα από τη δύναμη του ποδοσφαίρου!