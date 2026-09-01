Η FIBA προχώρησε σε κάποιες αποφάσεις που αφορούν τους Ρώσους που ασχολούνται με το μπάσκετ, αλλά και τους συλλόγους από τη Ρωσία.

Μετά την απόφαση της ΔΟΕ να προχωρήσει σε άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ήταν σειρά της FIBA να προχωρήσει σε ορισμένες ενέργειες.

Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής στην Ελβετία, η FIBA, δίνει πλέον το ελεύθερο σε παίκτες και διαιτητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τη συμμετοχή όλων στις διοργανώσεις της. Όσον αφορά τις ομάδες, θα παρθεί απόφαση τον Δεκέμβριο του 2026.

Η ανακοίνωση της FIBA

«Μετά τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) για την άρση των περιορισμών που είχε συστήσει στους αθλητές και τις ομάδες της Λευκορωσίας στις 7 Μαΐου, καθώς και για την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 7 Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση της FIBA με τις αποφάσεις της ΔΟΕ και αποφάσισε ότι η εφαρμογή θα ακολουθήσει τις παρακάτω αρχές:

Όσον αφορά τη συμμετοχή ατόμων, θα αρθεί ο περιορισμός για όλους τους παίκτες, προπονητές, διαιτητές, επιτρόπους και άλλους αξιωματούχους στο μπάσκετ και στο μπάσκετ 3×3. Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν και οι αξιωματούχοι μπορούν να ορίζονται σε όλες τις διοργανώσεις της FIBA με άμεση ισχύ.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ομάδων, θα συνεργαστούμε στενά με τη ΔΟΕ, την ASOIF και άλλες ομοσπονδίες ολυμπιακών ομαδικών αθλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των αθλητών που σχετίζονται με την επανένταξη των εθνικών ομάδων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο πλαίσιο της πορείας προς το Λος Άντζελες 2028, καθώς και στις διεθνείς διοργανώσεις για εθνικές ομάδες και συλλόγους όλων των ηλικιακών κατηγοριών και στις δύο ολυμπιακές ειδικότητες της FIBA. Συγκεκριμένες αποφάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου προγράμματος καταπολέμησης του ντόπινγκ, θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA τον Δεκέμβριο του 2026».