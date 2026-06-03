Κύματα καύσωνα αναμένονται στη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, με τη συντριπτική πλειονότητα των αγώνων να διεξάγονται κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής, το οποίο θα είναι το πρώτο στην ιστορία που θα υποδεχθεί 48 ομάδες για την τελική φάση.

Ενόψει του κορυφαίου τουρνουά οι διεργασίες στα γήπεδα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς για να φανούν αντάξια των προσδοκιών, όμως υπάρχει ένας παράγοντας που δεν επιδέχεται επιδιορθωτικές παρεμβάσεις.

Ο λόγος για τον καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Βόρεια Αμερική εν μέσω καλοκαιριού. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα που παρουσίασε το «Climate Central», το οποίο αναφέρει πως συνολικά 97 από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθούν κάτω από δυσμενείς θερμοκρασίες που μπορούν να έχουν συνέπειες στην κόπωση των ποδοσφαιριστών.

Συνθήκες καύσωνα αναμένονται ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Μαϊάμι, το Χιούστον, η Πόλη του Μεξικού και η Γουαδαλαχάρα. Η έρευνα συμπληρώνει πως η συχνότητα των ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχει τριπλασιαστεί σε δέκα πόλεις που φιλοξενούν το Μουντιάλ, σε σύγκριση με τα τουρνουά του 1986 (Μεξικό) και 1994 (ΗΠΑ).