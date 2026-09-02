Ολικό rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης για το Κύπελλο. Ντεμπούτο Λυκογιάννη, βασικός και ο Αριάγκα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμενόταν να αλλάξει όλη την ενδεκάδα της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στους Λυκογιάννη και Αριάγκα, αλλά και στον Αλεξίου, ο οποίος μαζί με τον Καλοσκάμη είναι οι δύο νεαροί Έλληνες της ενδεκάδας.

Ο Μπρινιόλι ξεκινάει στην εστία, με τον Λυκογιάννη στο ντεμπούτο του στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Γκεοργκίεφ στο δεξί και τον Αλεξίου (επίσης στο ντεμπούτο του) με τον Βίντα δίδυμο στόπερ. Οι Αριάγκα και Κάιρινεν ξεκινάνε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάνταλο αριστερά, τον Καλοσκάμη δεξιά και τον Γκατσίνοβιτς με τον Ζίνι μπροστά.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Μπαλαμώτης, Πήλιος, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Βιτάλις, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Αργυρίου και Σαχαμπό.