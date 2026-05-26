ΠΑΟΚ: Στην αποστολή της εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ ο Μπάμπα
Ο έμπειρος Πορτογάλος τεχνικός Κάρλος Κεϊρός ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αποστολή της Γκάνας για την τελική φάση του Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτές τον Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ.
Μπορεί η αποστολή να περιλαμβάνει 28 παίκτες, δηλαδή δύο πάνω από το όριο του αριθμού των παικτών που έχει τεθεί για τη διοργάνωση, ωστόσο επειδή περιέχει πέντε τερματοφύλακες και άρα οι δύο θα κοπούν για να μείνει η τελική τριάδα, θεωρείται δεδομένη η παρουσία του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ.
Σημειωτέον εκείνος έχει 52 συμμετοχές με το εθνόσημο έχοντας σκοράρει κι ένα τέρμα.
Η αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ
