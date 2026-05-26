ΠΑΟΚ: Στην αποστολή της εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ ο Μπάμπα

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
ΠΑΟΚ: Στην αποστολή της εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ ο Μπάμπα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Γκάνα ανακοίνωσε τις κλήσεις για την τελική φάση του Μουντιάλ και ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκε σ' αυτές.

Ο έμπειρος Πορτογάλος τεχνικός Κάρλος Κεϊρός ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αποστολή της Γκάνας για την τελική φάση του Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτές τον Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ.

Μπορεί η αποστολή να περιλαμβάνει 28 παίκτες, δηλαδή δύο πάνω από το όριο του αριθμού των παικτών που έχει τεθεί για τη διοργάνωση, ωστόσο επειδή περιέχει πέντε τερματοφύλακες και άρα οι δύο θα κοπούν για να μείνει η τελική τριάδα, θεωρείται δεδομένη η παρουσία του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ.

Σημειωτέον εκείνος έχει 52 συμμετοχές με το εθνόσημο έχοντας σκοράρει κι ένα τέρμα.

Δείτε Επίσης

Ο ΠΑΟΚ της επόμενης μέρας: Τι ισχύει για Γιαννούλη, Γιακουμάκη και μεταγραφές
image

Η αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ

@Photo credits: INTIME, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα