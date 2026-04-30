Ακραίο θρίλερ στην Ολλανδία, καθώς μια δικαστική απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάληψη έως και 133 αγώνες στο ολλανδικό ποδόσφαιρο.

Έναν νομικό εφιάλτη που μπορεί να τινάξει στον αέρα ολόκληρη τη σεζόν στην Eredivise καλείται να διαχειριστεί η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας! Το λεγόμενο «passportgate» και η υπόθεση της Μπρέντα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ολόκληρο χάος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, με επανάληψη έως και 133 αγώνων.

Όπως αναφέρουν τα ολλανδικά Μέσα, η Μπρέντα έχει ζητήσει επανάληψης της αναμέτρησης με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς λόγω της αντικανονικής χρήσης του ποδοσφαιριστή, Ντιν Τζέιμς, λόγω ζητήματος με την υπηκοότητα και την άδεια εργασίας, με την απόφαση του δικαστηρίου να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ολόκληρο ντόμινο στην Ολλανδία.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από την πλευρά της απέρριψε το σχετικό αίτημα, όμως οι νομικοί εκπρόσωποι της Μπρέντα έχουν σύρει την υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως συμπληρώνουν τα Μέσα της Ολλανδίας, τουλάχιστον έντεκα ποδοσφαιριστές από οκτώ διαφορετικές ομάδες ενδέχεται να σχηματίζουν παρόμοιες υποθέσεις, με συλλόγους όπως οι Άγιαξ και Φέγενορντ να παρακολουθούν την υπόθεση με ενδιαφέρον.

Εφόσον το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Μπρέντα και διατάξει την επανάληψη του αγώνα, τότε οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταδικαστικές για το καλεντάρι της Eredivisie με επανάληψη έως και 133 αγώνων που φυσικά θα τίναζαν ολόκληρη τη σεζόν στον αέρα.

Στην Ολλανδία έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση ως «passportgate», η οποία σχετίζεται με ποδοσφαιριστές που άλλαξαν εθνική ομάδα (Ινδονησία,Σουρινάμ) και δεν λογίζονται πλέον ως Ολλανδοί πολίτες. Όπερ σημαίνει πως προκύπτει αυτόματα θέμα με την υπηκοότητα και την άδεια εργασίας τους, όπως και με τη νομιμότητα της χρησιμοποίησής τους στους αγώνες του ολλανδικού πρωταθλήματος.