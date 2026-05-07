Φαν Μπάστεν: «Δεν περιμένω πολλά από την Ολλανδία, θα υποστηρίζω τη Βραζιλία»

Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο Ολλανδός Μάρκο Φαν Μπάστεν, καθώς τόνισε πως δεν περιμένει πολλά από τη χώρα του στο Μουντιάλ στο οποίο θα υποστηρίζει τη Βραζιλία.

«Δεν περιμένω πολλά από την Εθνική Ολλανδίας, οπότε στο Μουντιάλ του 2026 θα υποστηρίζω τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην θρύλος του ολλανδικού ποδοσφαίρου και της Μίλαν, Μάρκο Φαν Μπάστεν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη «Sportmediaset» ο τεράστιος Ολλανδός φορ που κατέκτησε τρεις φορές τη «Χρυσή Μπάλα» και υπήρξε συμπαίκτης με τον Αντσελότι στη μεγάλη Μίλαν της δεκαετίας του 80', δε φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της χώρας του στο επικείμενο Μουντιάλ. Μάλιστα αιφνιδίασε λέγοντας πως θα υποστηρίζει τη Σελεσάο.

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών που... έλαμψε με τις φανέλες των Άγιαξ, της Μίλαν και των Οράνιε εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί στην Εθνική Ιταλίας και φάνηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος με τη Μίλαν, που πλέον δεν είναι η υπερδύναμη που είχαμε συνηθίσει επί των ημερών του στους Ροσονέρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φαν Μπάστεν:

«Οι ξένοι ιδιοκτήτες είναι η καταστροφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί ξένοι ιδιοκτήτες στην Ιταλία που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία των συλλόγων ούτε πραγματικό ενδιαφέρον γι’ αυτήν. Είναι κρίμα. Θα ήταν απαραίτητο να επιστρέψει το ιταλικό ποδόσφαιρο σε ιταλικά χέρια, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και στην ευρωπαϊκή ελίτ», είπε χαρακτηριστικά ο 61χρονος -πλέον- Μάρκο Φαν Μπάστεν.