Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας»

Ο Πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, έστειλε σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα στις ΗΠΑ, με αφορμή το περιστατικό που έλαβε χώρα στον Καναδά.

Στο meeting της FIFA στα τέλη Απριλίου, οι Καναδικές Αρχές απαγόρευσαν την είσοδο της Ιρανικής αντιπροσωπείας στη χώρα, με αφορμή τις τεταμένες σχέσεις που διατηρούν με τις ΗΠΑ, αναφορικά με την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος της Ποδοσφαιρκής Ιρανικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, έριξε κι άλλο λάδι στη... φωτιά καθιστώντας σαφές πως δεν πρόκειται να επιτρέψει στις ΗΠΑ να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός τους.

Οι απεσταλμένοι του Ιράν είχαν αναφέρει ανάρμοστη συμπεριφορά των Μεταναστευτικών Αρχών του Καναδά προς τα μέλη της αντιπροσωπείας τους, καθώς δεν τους επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα.

Αφορμή ήταν οι δεσμοί με το IRGC, που υπερασπίζεται το ισλαμικό σύστημα του Ιράν και δραστηριοποιείται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά στη χώρα. Ο Ματίας Γκράφστρομ είχε εκφράσει τη λύπη του για το συμβάν και κάλεσε την FFIRI στη Ζυρίχη στις 20 Μαΐου, ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ.

Στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Islamic Republic Iran Broadcasting, ο Τατζ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί, για το ταξίδι μας, ότι δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή . Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και αναληφθεί σαφώς η ευθύνη, τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα ξανασυμβεί».