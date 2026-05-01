Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έφερε αντιρρήσεις στη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και εμφανίστηκε σύμφωνος με την απόφαση της FIFA.

Ένα σίριαλ που πέρασε από χίλια κύματα φαίνεται πως έφτασε οριστικά στο τέλος του. Για αρκετό διάστημα η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θεωρούνταν τουλάχιστον επισφαλής μετά τον πόλεμο που ενεπλάκη η χώρα απέναντι στις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις, ο οποίος είχε τρανταχτές συνέπειες και σε αθλητικό επίπεδο.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν είχε απειλήσει πως θα αποσυρθεί από το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στη Βόρεια Αμερική, όμως πλέον φαίνεται πως αυτό το σενάριο έχει εξαλειφθεί.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τόνισε πως οι Ιρανοί θα συμμετέχουν κανονικά στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά και σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έφερε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως είναι σύμφωνος με την απόφαση της FIFA, επιτρέποντας την παρουσία της εθνικής Ιράν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Εφόσον το είπε ο Ινφαντίνο, εγώ είμαι εντάξει με αυτό» απάντησε αρχικά ερώτημα, ενώ όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση του σε περίπτωση που το Ιράν κατακτήσει τον τίτλο, συμπλήρωσε με χιουμοριστικό τόνο: «Θα ανησυχήσω εγώ για αυτό. Ξέρετε κάτι; Αφήστε τους να παίξουν. Είπα στον Ινφαντίνο ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».