Μουντιάλ 2026: Η Σκωτία ανακοίνωσε αποστολή με τον δεύτερο γηραιότερο παίκτη στην ιστορία της διοργάνωσης
Ο Στιβ Κλαρκ ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή της Σκωτίας για το Μουντιάλ του 2026, με τον 43χρονο Κρεγκ Γκόρντον να ξεχωρίζει ως δεύτερος γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης!
Ο Γκραντ Χάνλεϊ, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη, είναι εντός του squad, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο μέσα στη λίστα είναι και ο ηγέτης Τζον ΜακΓκίν πλαισιωμένος από τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.
Να θυμίσουμε ότι η Σκωτία είναι στον ίδιο όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή.
Η αποστολή της Σκωτίας
Τερματοφύλακες: Κρεγκ Γκόρντον, Άνγκους Γκαν, Λίαμ Κέλι.
Αμυντικοί: Γκραντ Χάνλεϊ, Τζακ Χέντρι, Άαρον Χίκι, Ντομ Χάιαμ, Σκοτ ΜακΚένα, Νέιθαν Πάτερσον, Άντονι Ράλστον, Άντι Ρόμπερτσον, Τζον Σούταρ, Κίραν Τίρνεϊ.
Μέσοι: Ράιαν Κρίστι, Φίντλεϊ Κέρτις, Λιούις Φέργκιουσον, Μπεν Γκάνον-Ντόουκ, Μπίλι Γκίλμουρ, Τζον ΜακΓκιν, Κένι ΜακΛιν, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.
Επιθετικοί: Τσε Άνταμς, Λίντον Ντάικς, Τζορτζ Χιρστ, Λόρενς Σάνκλαντ, Ρος Στιούαρτ.
