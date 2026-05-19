Η 26μελής αποστολή του Στιβ Κλαρκ για την εθνική ομάδα της Σκωτίας εν όψει του Μουντιάλ 2026.

Ο Στιβ Κλαρκ ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή της Σκωτίας για το Μουντιάλ του 2026, με τον 43χρονο Κρεγκ Γκόρντον να ξεχωρίζει ως δεύτερος γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης!

Ο Γκραντ Χάνλεϊ, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη, είναι εντός του squad, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο μέσα στη λίστα είναι και ο ηγέτης Τζον ΜακΓκίν πλαισιωμένος από τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Να θυμίσουμε ότι η Σκωτία είναι στον ίδιο όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή.

Η αποστολή της Σκωτίας

Τερματοφύλακες: Κρεγκ Γκόρντον, Άνγκους Γκαν, Λίαμ Κέλι.

Αμυντικοί: Γκραντ Χάνλεϊ, Τζακ Χέντρι, Άαρον Χίκι, Ντομ Χάιαμ, Σκοτ ΜακΚένα, Νέιθαν Πάτερσον, Άντονι Ράλστον, Άντι Ρόμπερτσον, Τζον Σούταρ, Κίραν Τίρνεϊ.

Μέσοι: Ράιαν Κρίστι, Φίντλεϊ Κέρτις, Λιούις Φέργκιουσον, Μπεν Γκάνον-Ντόουκ, Μπίλι Γκίλμουρ, Τζον ΜακΓκιν, Κένι ΜακΛιν, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Επιθετικοί: Τσε Άνταμς, Λίντον Ντάικς, Τζορτζ Χιρστ, Λόρενς Σάνκλαντ, Ρος Στιούαρτ.