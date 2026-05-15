Ο Ρούντι Γκαρσιά ανακοίνωσε την αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν το Βέλγιο στο Μουντιάλ του 2026.

Ακόμη ένα ρόστερ, μια αποστολή που θα δώσει το «παρών» στο επερχόμενο Μουντιάλ έγινε γνωστό, αφού το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) ο Ρούντι Γκαρσιά γνωστοποίησε τους 26 παίκτες που θα εκπροσωπήσουν το Βέλγιο στο μεγάλο ραντεβού.

Η αλήθεια είναι πως από τις επιλογές του δεν προκαλείται κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, με όλες τις «παλιές καραβάνες» αλλά και τους τωρινούς αστέρες να βρίσκονται εντός αυτών.

Τιμπό Κουρτουά, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου από τους... παλιούς αλλά και Ζερεμί Ντοκού, Λεάντρο Τροσάρ, Ντόντι Λουκεμπάκιο και Ματίας Φερνάντες-Πάρντο θα φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο. Θυμίζουμε πως οι ''Red Devils'' βρίσκονται στον 7ο όμιλο αντιμέτωποι με την Αίγυπτο (15/6), το Ιράν (21/6) και τη Νέα Ζηλανδία (27/6) και φυσικά στοχεύουν όσο πιο μακριά γίνεται στον θεσμό.

Αναλυτικά οι 26 ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Σένε Λάμενς, Μάικ Πέντερς

Αμυντικοί: Ζενό Ντέμπαστ, Αρθούρ Τεάτε, Κόνι Ντε Βιντέρ, Μπράντον Μέχελε, Νέιθαν Ενγκόι, Τόμας Μενιέ, Τίμοθι Καστάν, Μάξιμ Ντε Κάιπερ, Γιοακίν Σέις.

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε, Αμαντού Ονάνα, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Νικολά Ρασκίν, Άλεξ Βίτσελ

Επιθετικοί: Ζερεμί Ντοκού, Λεάντρο Τροσάρ, Αλέξις Σαλεμάκερς, Ντόντι Λουκεμπάκιο, Ρομέλου Λουκάκου, Τσαρλς Ντε Κέτελαρε, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, Ντιέγκο Μορέιρα