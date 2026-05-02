Έντρικ: «Ήθελα επιβεβαίωση, μακάρι το παιδί μου να με βλέπει ως άνθρωπο και όχι ως ποδοσφαιριστή»

Για όλα μίλησε ο Έντρικ στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στη Guardian μετά από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όντως πλέον δανεικός στη Λιόν και έχοντας ως στόχο να είναι στην αποστολή για τη Βραζιλία του Αντσελότι.

Με την κλεψύδρα να αδειάζει και το Μουντιάλ να είναι προ των πυλών, ο 19χρονος Έντρικ μίλησε για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός τόνισε πως η σεζόν που πέρασε μόνο έυκολη δεν ήταν, καθώς χρειάστηκε να ξεπεράσει μια ...«νύχτα αμφιβολιών» πριν από τον αγώνα της Βραζιλίας με την Κροατία (3-1).

Ο Έντρικ μετακομισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιον ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την άφιξη του Αλόνσο στη Βασίλισσα. Εκεί μετρά 18 παιχνίδια στη όπου έχει σκοράρει εννέα γκολ και έχει μοιράσει επτα ασίστ, ενώ στην ομάδα αγωνίζεται και αυτός ως δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Γιαρεμτσουκ.

Οι εμφανίσεις του τράβηξαν το ενδιαφέρον του Αντσελότι, που όπως τόνισε ο Έντρικ είναι παίκτης για το μέλλον και όχι για το παρόν... Αυτά τα σχόλια θεωρήθηκαν από αρκετούς ως ένδειξη ότι οι ελπίδες του για συμμετοχή στο φετινό Μουντιάλ είχαν τελειώσει.

«Ήταν μια νύχτα αμφιβολιών, ήξερα ότι μπορεί να ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Προσευχήθηκα πολύ. Ήξερα ότι εκείνη η μέρα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα για μένα. Έπαιξα καλά, από τις καλύτερές μου εμφανίσεις. Κατάφερα να διώξω τις αρνητικές σκέψεις, την πίεση, την αίσθηση ότι ίσως είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Αυτό με βοήθησε να παίξω πιο ελεύθερα» ανέφερε χαρακτηριστικά για το ματς κόντρα στη Κροατία (3-1) που αγωνίστηκε μόλις 15 λεπτά.

Η πίεση του να είσαι διεθνής με τη Βραζιλία είναι μεγάλη, όμως ο ίδιος θεωρεί ότι πλέον δεν τον επηρεάζει όπως παλιά: «Δεν δίνω πια σημασία σε όσα λένε οι άλλοι. Όταν το βγάζεις αυτό από τη ζωή σου, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Όταν αποστασιοποιήθηκα, επικεντρώθηκα μόνο στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα μου. Όταν δεν ασχολείσαι με ό,τι γίνεται εκτός γηπέδου, αποδίδεις καλύτερα μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το κλειδί».

Όσον αφορά αν επηρεαζόταν από αυτά που γράφονται στα social media: «Μετά τα παιχνίδια έμπαινα αμέσως στο Twitter για να δω τι λένε για μένα. Ήθελα επιβεβαίωση, αλλά δεν είναι καλό αυτό. Τώρα αυτό έχει τελειώσει. Μετά το ματς μένω ήρεμος και συγκεντρώνομαι στην αποκατάσταση».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Έντρικ περιμένει περιμένει το πρώτο του παιδί: «Ελπίζω να γίνει ένας καλός άνθρωπος, να με βλέπει ως φυσιολογικό άνθρωπο και όχι ως τον ποδοσφαιριστή Έντρικ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα ωραίο μέρος. Είναι σκληρό. Θα ήθελα να έχει μια πιο ήρεμη ζωή».

Τέλος μίλησε για τη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού του και την ψυχολογική πίεση που βίωσε, αλλά και για τη βοήθεια που πήρε από συμπαίκτες του στη Ρεάλ, όπως ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ο Λούκα Μόντριτς, τους οποίους χαρακτηρίζει καθοριστικούς στην προσαρμογή του: « Είχα έναν δύσκολο τραυματισμό και έχασα πολύ χρόνο. Με κράτησε μακριά από πολλούς αγώνες, προπονήσεις και δουλειά. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ. Όταν τραυματίζεσαι, τα χάνεις όλα. Χάνεις την ευκαιρία να παλέψεις για μια θέση. Αυτά είναι πράγματα πέρα από τον έλεγχό μου. Ήμουν πραγματικά φοβισμένος. Έκλαψα αρκετές φορές. Αυτά είναι πράγματα που κάνεις ιδιωτικά. Δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ τον τραυματισμό μου, τι να περιμένω. Δεν ξέρεις αν θα υποτροπιάσεις, αν θα κρατήσεις τη δύναμή σου, αν θα επιστρέψεις πιο αδύναμος. Αυτό σε επηρεάζει πολύ. Φοβάσαι για το μέλλον. Αλλά ήξερα ότι έπρεπε να συνεχίσω. Αν είχα άλλον έναν τραυματισμό, θα περνούσα ξανά όλη τη διαδικασία. Ήξερα ότι όταν επιστρέψω, θα πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».