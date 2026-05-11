Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ανάμεσα στα ονόματα που διάλεξε ο Κάρλο Αντσελότι για την προεπιλογή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το όνειρο του Μουντιάλ παραμένει ζωντανό για τον Νεϊμάρ! Ο ποδοσφαιριστής της Σάντος έχει μια τελευταία ευκαιρία για να οδηγήσει τη Βραζιλία στο ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όμως για να το καταφέρει αυτό πρέπει πρωτίστως να συμπεριληφθεί στην αποστολή της.

Το πρώτο βήμα πάντως έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κάρλο Αντσελότι άλλωστε ανακοίνωσε την προεπιλογή για το Παγκόσμιο Κύπελλο με το όνομα του Νεϊμάρ μέσα, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες του Βραζιλιάνου για παρουσία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Από τους 55 ποδοσφαιριστές ωστόσο που ανακοινώθηκαν στην προεπιλογή, μόλις οι 26 θα στελεχώσουν την τελική αποστολή η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί

έως τις 30 Μαΐου.

Η προεπιλογή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες

Άλισον, Έντερσον, Μπέντο, Ούγκο Σόουζα, Τζον, Κάρλος Μιγκέλ

Αμυντικοί

Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα, Γάμπριελ, Μπρέμερ, Λέο Περέιρα, Ιμπάνιεθ, Άλεξ Σάντρο, Φαμπρίτσιο Μπρούνο, Μπεράλντο, Βιτόρ Ρέις, Μουρίγιο, Γουέσλεϊ, Ντανίλο, Πάουλο Ενρίκε, Βιτίνιο, Ντούγκλας Σάντος, Λουτσιάνο Τζούμπα, Κάιο Ενρίκε, Καΐκι, Κάρλος Αουγκούστο

Μέσοι

Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Φαμπίνιο, Αντρέι Σάντος, Ντανίλο, Λούκας Πακετά, Γκάμπριελ Σαρά, Ζοάο Γκόμες, Αντρέας Περέιρα, Γκέρσον, Ματέους Περέιρα

Επιθετικοί

Βινίσιους, Ραφίνια, Ματέους Κούνια, Λουίς Ενρίκε, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ζοάο Πέδρο, Εστεβάο, Νεϊμάρ, Έντρικ, Ραγιάν, Άντονι, Ιγκόρ Τιάγκο, Πέδρο, Ριτσάρλισον, Ιγκόρ Χεσούς, Κάιο Ζόργκε