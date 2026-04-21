Ολυμπιακός: Το status της υπόθεσης Γιάρεμτσουκ
Για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχουν γραφτεί σχεδόν τα πάντα. Από το ότι θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Γαλλίας μέχρι ότι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό μετά τον δανεισμό του στην ομάδα της Λιόν.
Για τον έμπειρο Ουκρανό και διεθνή στράικερ υπάρχει και οψιόν αγοράς (που έχει οριστεί στα 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με γαλλικές πηγές) πλην όμως τα πράγματα ούτε σε τελικό στάδιο και ούτε τόσο απλά είναι. Σε αυτήν την φάση η Λιόν έχει ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά ζητήματα προς επίλυση και είναι εξαιρετικά αβέβαιο το εάν είναι σε θέση να αγοράσει τον Γιάρεμτσουκ.
Ο ίδιος ο Ουκρανός είχε αποκαλύψει πώς τον ήθελε και πέρυσι η Λιόν και εν τέλει πήγε φέτος. Στον γαλλικό σύλλογο έχει 10 ματς με 2 γκολ και 1 ασίστ και είναι ένα ενδεχόμενο να ήθελε να μείνει αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να προκύψει ένας νέος κύκλος επαφών των 2 ομάδων και όπου θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα και εάν μπορεί να αγοραστεί ή όχι ή εάν γίνεται να δοθεί ξανά δανεικός στην Λιόν ή εάν εν τέλει επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
Με το υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού ο έμπειρος στράικερ ήταν 3ος σε ιεραρχία πίσω από τους Ελ Καμπί και Ταρέμι. Στον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ έχει 14 γκολ και 5 ασίστ σε 49 αγώνες. Γενικά πάντως ο «Γιάρε» έχει πολύ καλό όνομα στην Ευρώπη και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν βρεθεί ενδιαφερόμενες ομάδες. Στον γαλλικό σύλλογο ως γνωστόν φέτος βρέθηκε μεσούσης της περιόδου και ενώ ανακοινώθηκε στις 2 Φλεβάρη.
