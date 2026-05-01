Ο Γκάρι Λίνεκερ πέταξε το... καρφάκι του για το BBC, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού.

Άλλοτε πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του δικτύου, ο Γκάρι Λίνεκερ άφησε το BBC μετά από σχεδόν 2,5 δεκαετίες το 2025 και πλέον έχει αφοσιωθεί το δικό του podcast, που ακούει στο όνομα The Rest Is Football.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής παρουσιάζει το εν λόγω ποδοσφαιρικό σόου παρέα με Μάικα Ρίτσαρντς και Άλαν Σίρερ, με το podcast να μεταδίδεται μέσω του Netflix κατά τη διάρκεια του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου από στούντιο με θέα την Times Square. Όπως είπε ο ίδιος, «κανονικά θα το έκανα για το BBC αλλά αυτό δεν θα συμβεί και θα ήμουν σε ένα πράσινο κουτί στο Σάλφορντ, ενώ τώρα θα είμαι στη Νέα Υόρκη, χαζεύοντας την Times Square παρέα με τρομερούς καλεσμένους».

Το... καρφί του Λίνεκερ δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητο, με τον Βρετανό να είναι γνωστός για το ότι δεν μασάει τα λόγια του. Άλλωστε στο Euro του 2024, είχε χαρακτηρίσει την εμφάνιση της Αγγλίας στο 1-1 με τη Δανία ως «σκ@@ά», φέρνοντας αντιδράσεις ακόμα και από διεθνείς ποδοσφαιριστές των Τριών Λιονταριών.