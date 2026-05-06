Μαρσέιγ: Σηκώθηκε και έφυγε από την προπόνηση ο Μπέι
Ολοένα και χειρότερα τα πράγματα στη Μαρσέιγ... Οι Μασσαλοί βρίσκονται σε βαθιά αγωνιστική κρίση, καθώς με μία μόλις νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, έχουν υποχωρήσει στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 και από εκεί που διεκδικούσαν την απευθείας έξοδο στο Champions League, τώρα κινδυνεύουν ακόμα και να μείνουν εκτός Ευρώπης!
Απόρροια αυτών των κάκιστων αποτελεσμάτων, να περιορίσει η διοίκηση την ομάδα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου μέχρι νεωτέρας, ωστόσο φαίνεται πως ούτε αυτό το μέτρο είχε κάποιο αποτέλεσμα.
Γαλλικά ΜΜΕ βλέπετε, αναφέρουν πως ο Χαμπίμπ Μπέι ήταν δυσαρεστημένος από την προσπάθεια των παικτών του στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5), με αποτέλεσμα να τη διακόψει και να φύγει από το γήπεδο! Μάλιστα, ο Σενεγαλέζος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παρουσία του Γκρίνγουντ, ο οποίος έχει να σκοράρει δύο μήνες και δείχνει ντεφορμέ στην τελική ευθεία της σεζόν.
🚨EXCL: 🔵⚪️ #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 6, 2026
⚠️ Habib Beye a écourté l’entraînement de ce matin, très agacé par la séance du jour.
😡 À la fin, le coach marseillais a quitté le terrain en donnant un gros coup dans plusieurs ballons avant de rentrer directement au vestiaire.
👀 Mason Greenwood, est… pic.twitter.com/5qc8tM5ic1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.