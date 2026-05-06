Ο Χαμπίμπ Μπέι έφυγε από την προπόνηση της Μαρσέιγ, η οποία βρίσκεται σε βαθιά κρίση.

Ολοένα και χειρότερα τα πράγματα στη Μαρσέιγ... Οι Μασσαλοί βρίσκονται σε βαθιά αγωνιστική κρίση, καθώς με μία μόλις νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, έχουν υποχωρήσει στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 και από εκεί που διεκδικούσαν την απευθείας έξοδο στο Champions League, τώρα κινδυνεύουν ακόμα και να μείνουν εκτός Ευρώπης!

Απόρροια αυτών των κάκιστων αποτελεσμάτων, να περιορίσει η διοίκηση την ομάδα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου μέχρι νεωτέρας, ωστόσο φαίνεται πως ούτε αυτό το μέτρο είχε κάποιο αποτέλεσμα.

Γαλλικά ΜΜΕ βλέπετε, αναφέρουν πως ο Χαμπίμπ Μπέι ήταν δυσαρεστημένος από την προσπάθεια των παικτών του στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5), με αποτέλεσμα να τη διακόψει και να φύγει από το γήπεδο! Μάλιστα, ο Σενεγαλέζος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παρουσία του Γκρίνγουντ, ο οποίος έχει να σκοράρει δύο μήνες και δείχνει ντεφορμέ στην τελική ευθεία της σεζόν.