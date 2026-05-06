Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν για τη μεταξύ τους ρεβάνς στα ημιτελικά του Champions League.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγάλη ρεβάνς της «Allianz Arena» ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League, με τους Παριζιάνους να έχουν αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά το 5-4 του πρώτου ματς στο Παρίσι.

Χωρίς εκπλήξεις οι επιλογές των Βενσάν Κομπανί και Λουίς Ενρίκε, με τους δυο τους να ακολουθούν την πεπατημένη και να δίνουν ψήφους εμπιστοσύνη στις πιο σημαντικές επιλογές.

Η ενδεκάδα της Μπάγερν: Νόιερ, Στάνισιτς, Τα, Ουπαμεκανό, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Λουίς Ντίας, Μουσιάλα, Ολίσε, Κέιν

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Φαμπιάν Ρουίθ, Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ