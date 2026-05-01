Γιαμάλ: Το πλάνο των ανθρώπων της Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ
Σχεδόν 1,5 μήνας έμεινε για την πρώτη σέντρα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, και φυσικά όλα τα βλέμματα των Ισπανών είναι στραμμένα στον Λαμίν Γιαμάλ.
Ο 18χρονος αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Μπαρτσελόνα με την Θέλτα (1-0), και η ανακοίνωση των Καταλανών επιβεβαίωσε πως θα μείνει εκτός μέχρι το φινάλε της σεζόν, σε συλλογικό επίπεδο.
Έτσι, οι άνθρωποι της «Φούρια Ρόχα» καταστρώνουν τα πλάνα τους ενόψει Μουντιάλ, ούτως ώστε να έχουν το wonderkid στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, και φυσικά δίχως να ρισκάρουν το οτιδήποτε με την υγεία του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Diario AS, το... σχέδιο είναι ο Γιαμάλ να παίξει 90' στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων κόντρα στην Ουρουγουάη (27/6).
Φυσικά, ενδέχεται να αγωνιστεί για μερικά λεπτά στην 2η αγωνιστική απέναντι στη Σαουδική Αραβία (21/6), όμως τη δεδομένη στιγμή μοιάζει βέβαιο πως δεν θα παίξει στην πρεμιέρα της ομάδας του Ντε Λα Φουέντε με το Πράσινο Ακρωτήρι (15/6).
🚨 𝗡𝗘𝗪: The progressive plan for Lamine Yamal in the World Cup:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 30, 2026
• Rested completely for the first match
• Come on in the second half vs Saudi Arabia
• The goal is for him to be fully ready for the third match against Uruguay
— @fansjavimiguel pic.twitter.com/j3jD4SmgLT
