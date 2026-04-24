Σαν σήμερα το 1996, ο Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα έκανε ντεμπούτο με την εθνική Ισπανίας, όμως δεν φόρεσε γάντια τερματοφύλακα...

Με μεγάλη καριέρα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια μεταξύ 1995 και 2006, ο Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα αποτελεί αναγνωρίσιμη φιγούρα του ισπανικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου των προηγούμενων δεκαετιών, αν και ο μεγάλος ανταγωνισμός με τερματοφύλακες όπως ο Θουμπιθαρέτα, ο Κανιθάρες και ο Κασίγιας τον περιόρισε σε μόλις εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Σαν σήμερα, ο παλαίμαχος γκολκίπερ θα φορούσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο, ωστόσο θα το έκανε χωρίς να χρειαστεί να φορέσει τα γάντια του... Κι αυτό για αγωνίστηκε για 14 λεπτά ως αριστερός εξτρέμ!

Ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός, Χαβιέρ Κλεμέντε θα εξηγούσε πως «παίζαμε φιλικό με τη Νορβηγία πριν το Euro, ήταν στο τέλος της σεζόν και ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, με παίκτες καταπονημένους. Είχαμε συμφωνήσει να γίνουν τέσσερις αλλαγές αλλά μέσα στην εβδομάδα, χτύπησαν δύο παίκτες και μείναμε με πολύ λίγους. Κάπου εκεί χτύπησε ο Λόπεθ, είχαμε μια αλλαγή ακόμα και μόνο ο Μολίνα ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα. Του λέω “Χοσέ, θα σε πείραζε να παίξεις στα εξτρέμ, απλά για να καλύπτεις τον μπακ”;»

Ο δε Χουάνμα Λόπεθ, που τραυματίστηκε θα δήλωνε ότι «δεν καταλάβαινα τι γινόταν, νόμιζα πως αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας», ενώ αστειευόμενος θα έλεγε χρόνια μετά ότι «ακόμα μου χρωστάει το μπόνους για το ντεμπούτο του»! Άλλοι δε, που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με τον Μολίνα, θα του έβγαζαν το καπέλο, με τον Αλφόνσο να λέει πως «έπαιξε πολύ καλά, ήταν χαλαρός, χωρίς πίεση, που είναι το πιο δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις». Ο Μολίνα θα αγωνιζόταν ξανά με την εθνική ομάδα το 1999, παίζοντας σε επτά φιλικούς αγώνες αλλά και στην πρεμιέρα των Φούριας Ρόχας στο Euro 2000 και την ήττα, 1-0, από τη... Νορβηγία (!) πριν χάσει τη θέση του από τον Κανιθάρες.