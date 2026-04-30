Σύμφωνα με την AS ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ως διακαή πόθο να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας μετά το Μουντιάλ 2026, παρά τα αρκετά δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρεάλ.

Μόνο η Εθνική Γερμανίας στον ορίζοντα του Γιούργκεν Κλοπ σύμφωνα με την AS! Ο Γερμανός τεχνικός δε σκέφτεται να αναλάβει τις... τύχες κάποιου συλλόγου, παρά τα σενάρια που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μερένχες ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Άλβαρο Αρμπελόα, ωστόσο τον Γιούργκεν Κλοπ δε φαίνεται να τον απασχολεί και ιδιαίτερα. Ρεπορτάζ της AS τονίζει πως στις βλέψεις του πρώην προπονητή των Reds είναι να αναλάβει το... τιμόνι της χώρας του, προκειμένου να επαναφέρει τη Μάνσαφτ στον... δρόμο των επιτυχιών.

Μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026 είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας ο Νάγκελσμαν και να αναλάβει ο 58χρονος πρώην προπονητής των Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Γερμανός κόουτς είναι αφοσιωμένος στον ρόλο του Αθλητικού Διευθυντή της Red Bull Group και βάσει της δημοσίευσης δεν θα ασχοληθεί με κάποια περίπτωση έως την εκπνοή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά την πολυετή θητεία του στην Premier League με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, ο Κλοπ απέχει από τους πάγκους και μένει να φανεί αν η επιστροφή του θα γίνει για χάρη της πατρίδας του.