Απόσυρεται από την ενεργό δράση ο Ζίλε

Ο αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκλας Ζίλε, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια όταν λήξει το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Ο 30χρονος διεθνής αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, επικαλούμενος τον τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη στον αγώνα εναντίον της Χόφενχαϊμ τον περασμένο μήνα.

«Θέλω να ανακοινώσω ότι θα τερματίσω την καριέρα μου αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Γερμανός οπισθοφύλακας στο podcast «Spielmacher».

«Αυτό που ένιωσα όταν ο γιατρός μας έκανε το τεστ συρταριού στα αποδυτήρια στη Χόφενχαϊμ (εξέταση για πιθανή ρήξη χιαστού), κοίταξα τον φυσιοθεραπευτή και κούνησε το κεφάλι του, και στη συνέχεια το έκανε κι εκείνος χωρίς να “νιώθει” κάτι, ήταν η στιγμή που μπήκα στο ντους και έκλαψα για δέκα λεπτά. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά σκέφτηκα: “Έχει κοπεί”».

«Όταν πήγα για μαγνητική τομογραφία την επόμενη μέρα και έμαθα τα καλά νέα (ότι τελικά δεν ήταν ρήξη χιαστού συνδέσμου), ήταν χίλια τοις εκατό ξεκάθαρο για μένα ότι είχε τελειώσει (η καριέρα μου). Δεν μπορούσα να φανταστώ τίποτα χειρότερο από το να ανυπομονώ για όσα θα ακαλουθήσον μετά, το να είμαι ανεξάρτητος, να πηγαίνω διακοπές, να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου και στη συνέχεια να πρέπει να επεξεργαστώ την τρίτη ρήξη χιαστού συνδέσμου».

«Κοιτάζοντας πίσω στα τέσσερα χρόνια μου στην Ντόρτμουντ, υπήρχαν πολλές στιγμές που απόλαυσα. Τα αστεία στα αποδυτήρια, το γήπεδο - μιλάμε για 80.000 άτομα εδώ. Πάντα με υποδέχονταν θερμά οι οπαδοί. Θα μου λείψει πολύ αυτή η φορά. Πόσο άνετα ένιωσα εδώ. Συνειδητοποίησα από την πρώτη κιόλας μέρα πώς είναι οι άνθρωποι στην Ντόρτμουντ: ανοιχτοί, ζεστοί και ειλικρινείς. Ένιωσα απίστευτα δεμένος μαζί τους. Τα παιδιά μου πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό εδώ. Είναι ήδη δύσκολο για εμάς να φύγουμε», συμπλήρωσε ο αμυντικός.

Niklas Süle wird seine aktive Fußballkarriere nach dem letzten Spieltag der Saison 2025/26 beenden. Dies gab der 30-Jährige Verteidiger nun im Podcast "Spielmacher" bekannt.



«Ο Νίκλας Ζίλε θα τερματίσει την ενεργό ποδοσφαιρική του καριέρα μετά την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2025/26. Ο 30χρονος αμυντικός το ανακοίνωσε σήμερα στο podcast "Spielmacher"», έγραψε η Ντόρτμουντ στην ανακοίνωση της.

Ο Νίκλας Ζίλε ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της Χόφενχαϊμ, προτού μετακομίσει το 2017 στη Μπάγερν Μονάχου, όπου και παρέμεινε για 5 σεζόν μέχρι και το 2022, όταν και μεταγράφηκε στη Ντόρτμουντ. Είναι επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, έχοντας καταγράψει 49 συμμετοχές.