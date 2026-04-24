Ζαλάδα προκαλούν οι τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό του Μουντιάλ στις ΗΠΑ, με ένα μόνο εισιτήριο να μεταπωλείται για πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Το Μουντιάλ πλησιάζει με τις τιμές των εισιτηρίων να... εκτοξεύονται, κάνοντας τον τελικό της διοργάνωσης μια εμπειρία που θα ζήσουν μόνο λίγοι κι εκλεκτοί.

Στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA, καταγράφηκαν εξωφρενικές τιμές, με τέσσερα μάλιστα εισιτήρια της Κατηγορίας 1 για τον τελικό στο «MetLife Stadium» να πωλούνται για 2.145.000 € το καθένα!

Αν και η FIFA δηλώνει ότι δεν ελέγχει τις τιμές στη μεταπώληση, η διοργανώτρια αρχή επωφελείται σημαντικά από τις αρχικές τιμές που έχει ορίσει, καθώς θα εισπράττει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή του κάθε εισιτηρίου. Σε περίπτωση πώλησης ενός τέτοιου εισιτηρίου, η Ομοσπονδία θα έβαζε στα ταμεία της περίπου 643.000 € ανά τεμάχιο μόνο από τα τέλη μεταπώλησης.

🚨 BREAKING: FIFA’s official “resale/exchange marketplace” website for the World Cup match on 19 July shows four seats available for $2.3 MILLION EACH.



Buying all four would cost $9.2 MILLION. @SkyNews 💰



Absolutely ludicrous. pic.twitter.com/2OKbouDjAD — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2026

Η κατάσταση αυτή όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει έντονες αντριδράσεις, καθώς ακόμη και τα φθηνότερα εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ αγγίζουν πλέον τα 10.180€. Πέρα από το γήπεδο και το κόστος μετακίνησης προκαλεί... ίλιγγο. Συγκεκριμένα, το τρένο από τη Νέα Υόρκη προς το στάδιο κοστίζει πλέον 140 € (με επιστροφή), τη στιγμή που η κανονική τιμή του είναι μόλις 12 €.

Παρά τις διάφορες προσφυγές οργανώσεων από φιλάθλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η FIFA στοχεύει στο να καταγράψει έσοδα-ρεκόρ ύψους 10,25 δις ευρώ από τη διοργάνωση!