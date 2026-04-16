«Τα βρήκε με τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης»
Ο Γιώργος Δώνης φέρεται να κατέληξε στον επόμενο σταθμό της προπονητικής του πορείας, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Οπως τονίζουν οι Σαουδάραβες, απομένουν μόνο τα τυπικά, με τις επίσημες ανακοινώσεις από την ομοσπονδία να θεωρούνται θέμα χρόνου.
Η επιλογή του Έλληνα τεχνικού κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού απολαμβάνει υψηλής εκτίμησης στη Μέση Ανατολή, χάρη στη σημαντική εμπειρία, αλλά και στη φιλοσοφία που ταιριάζε απόλυτα με τη δική τους. Η παρουσία του σε συλλόγους όπως η Αλ Καλίτζ, η Αλ Γουέχντα και η Αλ Φατέχ έχει ενισχύσει το προφίλ του και τον έχει καθιερώσει ως γνώστη της Saudi Pro League.
Ο Δώνης καλείται να διαδεχθεί τον Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από τα αρνητικά αποτελέσματα στα φιλικά του Μαρτίου. Στόχος του είναι να οδηγήσει τους Σαουδάραβες όσο πιο ψηλά γίνεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Έχοντας καταγράψει 63 αγώνες στον πάγκο της Αλ Καλίτζ από το 2024, ο Δώνης βλέπει τη συνέπειά του να ανταμείβεται με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, την παρουσία σε ένα Μουντιάλ.
DONIS TO SAUDI NT… GETTING CLOSER 🇸🇦
Agreement reached on most details between the Saudi FA and Al-Khaleej coach Georgios Donis.
Only small things left — bonuses and incentives.
