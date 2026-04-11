Δώνης: Η αντίδραση για τα σενάρια να αναλάβει τη Σαουδική Αραβία
Ο Γιώργος Δώνης έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στη Σαουδική Αραβία, όπου εργάζεται από το 2021 έχοντας περάσει δύο φορές από την Αλ Γουέχντα και μία από την Αλ Φατέχ, πριν αναλάβει την Αλ Καλίτζ, στην οποία είναι ακόμα προπονητής.
Έχοντας λοιπόν καλό όνομα στην αραβική χώρα, ο Έλληνας προπονητής συνδέθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον πάγκο της εθνικής ομάδας του κράτους όπου δουλεύει, με το μέλλον του Ερβέ Ρενάρ να είναι αβέβαιο ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ίδιος ο Δώνης πάντως κράτησε αποστάσεις, σχολιάζοντας τη φημολογία.
«Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική Σαουδικής Αραβίας και τον Ερβέ Ρενάρ. Συνήθως δεν σχολιάζω φήμες, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ομάδα και τον νυν προπονητή, και να είμαστε εξαιρετικά σοβαροί», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός, που μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει ποτέ σε εθνική ομάδα.
جورجيوس دونيس عن شائعات تدريب المنتخب السعودي:
علينا احترام منتخب السعودية و هيرفي رينارد!
لا أعلق عادة على الشائعات، لكن علينا أن ننتظر و نرى. علينا احترام المنتخب الوطني و المدرب الحالي، و أن نكون جادين للغاية.
