Ο Γιώργος Δώνης σχολίασε τη φημολογία που τον συνδέει με την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γιώργος Δώνης έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στη Σαουδική Αραβία, όπου εργάζεται από το 2021 έχοντας περάσει δύο φορές από την Αλ Γουέχντα και μία από την Αλ Φατέχ, πριν αναλάβει την Αλ Καλίτζ, στην οποία είναι ακόμα προπονητής.

Έχοντας λοιπόν καλό όνομα στην αραβική χώρα, ο Έλληνας προπονητής συνδέθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον πάγκο της εθνικής ομάδας του κράτους όπου δουλεύει, με το μέλλον του Ερβέ Ρενάρ να είναι αβέβαιο ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ίδιος ο Δώνης πάντως κράτησε αποστάσεις, σχολιάζοντας τη φημολογία.

«Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική Σαουδικής Αραβίας και τον Ερβέ Ρενάρ. Συνήθως δεν σχολιάζω φήμες, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ομάδα και τον νυν προπονητή, και να είμαστε εξαιρετικά σοβαροί», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός, που μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει ποτέ σε εθνική ομάδα.