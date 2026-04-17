Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε την είδηση της συμφωνίας της Σαουδικής Αραβίας με τον Γιώργο Δώνη.

Μπορεί η Ελλάδα να μην βρίσκεται στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ωστόσο σε αυτό θα βρεθεί ένας Έλληνας, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα αναφορικά με τον Γιώργο Δώνη και την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

«Ο προπονητής της Αλ Καλίτζ θα καθοδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η επίσημη ανακοίνωση θα έρθει όταν υπογραφεί το συμβόλαιο, η συμφωνία έχει κλείσει με την Ομοσπονδία της χώρας» αναφέρει ο διάσημος δημοσιογράφος, με τον Δώνη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που θα πάει σε Μουντιάλ όντας στον πάγκο ξένης ομάδας.

Ο 56χρονος προπονητής εργάζεται στην αραβική χώρα από 2021 ενώ είχε περάσει από εκεί και μεταξύ 2015 και 2016, έχοντας να επιδείξει δύο θητείες στην Αλ Γουέχντα και από μία σε Αλ Καλίτζ, Αλ Φατέχ και Αλ Χιλάλ.