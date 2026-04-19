Δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν πως ο Γκουστάβο Πογέτ πρόκειται να αναλάβει την Αλ Καλίτζ, διαδεχόμενος τον Γιώργο Δώνη.

Ο Γιώργος Δώνης θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο νέος ομοσπονδιακός της Σαουδικής Αραβίας, με τον Έλληνα κόουτς να αποχωρεί άμεσα από την Αλ Καλίτζ των Φορτούνη και Μασούρα.

Το κενό στον πάγκο της ομάδας θα καλυφθεί άμεσα και μάλιστα από έναν παλιο γνώριμο των δύο Ελλήνων παικτών, καθώς ο Γκουστάβο Πογέτ είναι ο επικρατέστερος για να πάρει τα ηνία του συλλόγου. Ο ίδιος, όπως αποκάλυψαν οι Σαουδάραβες, έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά και εντός των επόμενων ωρών θα ταξιδέψει με προορισμό την χώρα για να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας.

Ο Πογέτ βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν αποχώρησε από τη Γεονμπούκ τον αμέσως επόμενο σταθμό του μετά τη θητεία του στην Εθνική Ελλάδος. Από τη Νότια Κορέα έφυγε κατόπιν δικής του απόφασης και παρά το ότι είχε πάρει νταμπλ το 2025. Ο Ουρουγουανός τεχνικός αποχώρησε εξαιτίας εσωτερικών προβλημάτων και διαφόρων διαφωνιών με τη διοίκηση κι έμεινε εκτός πάγκων τους τελευταίους μήνες.