Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Δώνη έως το 2027.

Ο Γιώργος Δώνης είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Ο έμπειρος προπονητής ανήμερα της ονομαστικής του εορτής χρίστηκε νέο αφεντικό της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 56χρονος (22/10/69) Έλληνας τεχνικός μετά την Αλ Καλίτζ θα αναλάβει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του. Μία σημαντική εθνική ομάδα στην Ασία και θα την οδηγήσει και στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Στην ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρεται: «Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψε την Πέμπτη συμβόλαιο με τον Έλληνα προπονητή Γιώργο Δώνη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική διεύθυνση της πρώτης εθνικής ομάδας μέχρι τον Ιούλιο του 2027, διαδεχόμενος τον Γάλλο Ερβέ Ρενάρ, μετά τη διευθέτηση της συμβατικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών.

Ο Δώνης έχει διατελέσει προπονητής σε αρκετές ευρωπαϊκές και αραβικές ομάδες, με κυριότερες τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, ενώ έχει εκτεταμένη προπονητική εμπειρία στο σαουδαραβικό επαγγελματικό πρωτάθλημα με τις ομάδες Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουέχντα και Αλ-Φατέχ, εκτός από την πρόσφατη εμπειρία του με την Αλ-Καλίτζ.

Ο Δώνης έχει επίσης μια σειρά από επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, με πιο αξιοσημείωτα το Κυπριακό Πρωτάθλημα 2013-2014, το Κύπελλο Κύπρου 2013-2014, το Κύπελλο του Βασιλιά 2015, το Κύπελλο του Πρίγκιπα του στέμματος 2015-2016, καθώς και το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας 2015.

Η εθνική ομάδα προετοιμάζεται να εισέλθει στην τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Σαουδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Ριάντ με το προπονητικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, πριν η αποστολή της εθνικής ομάδας αναχωρήσει για το τελικό προπαρασκευαστικό της καμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενόψει της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026».