Ροντινέι σε Αντσελότι: «Έχεις λίγο χρόνο ακόμα»
Σε mood διακοπών βρίσκεται ο Ροντινέι, αφού η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό και πλέον οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών θα πάρουν τις απαραίτητες ανάσες ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ που ξεχώρισε ως...εξτρέμ στα φετινά Playoffs, έχοντας μάλιστα 4 γκολ στα ντέρμπι, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση όσον αφορά και την διάθεσή του, κάτι που φάνηκε από το πρόσφατο ποστάρισμά του.
Συγκεκριμένα, ο «Ρόντι» με ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία φοράει την εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, ενημέρωσε... τον Κάρλο Αντσελότι πως είναι διαθέσιμος για το Μουντιάλ.
«Αντσελότιιι, δες αυτό!! RodiLindo είναι ακόμα Βραζιλιάνος, ακόμα υπάρχει χρόνος. Καλημέρα»
