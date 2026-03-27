Οι Τούρκοι υπέγραψαν με πανό την ποδοσφαιρική ασέβεια προς τον καλύτερο παίκτη της ιστορίας τους, του εξόριστου Χακάν Σουκούρ!

Το πανό της Τουρκίας με τους παίκτες που πήγαν στο Μουντιάλ του 2002 και αυτούς ονειρεύονται το Μουντιάλ του 2026 είχε μία σημαντική απουσία. Αυτή του Χακάν Σουκούρ.

Η Τουρκία κατάφερε να αποκλείσει τη Ρουμανία (1-0) και πλέον ονειρεύεται την επιστροφή της στα τελικά του Μουντιάλ καθώς έχει πλέον να αντιμετωπίσει το Κόσοβο για να το πετύχει.

Το «Besiktas Park» ήταν κατάμεστο για να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών του Μοντέλα και πριν την σέντρα, ανέβασαν ένα εντυπωσιακό πανό όπου φαίνεται η ομάδα του σήμερα και η ομάδα που είχε πάει στο τελευταίο Μουντιάλ, το 2002. Ωστόσο υπάρχει μία απουσία που ισοδυναμεί με ποδοσφαιρική ασέβεια από τους Τούρκους.

Πρόκειται για τον Χακάν Σουκούρ. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε από τα τουρκικά γήπεδα, έχοντας αναδειχθεί πέντε συνεχόμενες χρονιές καλύτερος παίκτης της Γαλατασαράι, κατέκτησε το Europa League, σάρωσε ως πρώτος σκόρερ στο τουρκικό πρωτάθλημα και μέτρησε 51 γκολ σε 112 συμμετοχές με το εθνόσημο της χώρας.

Και όμως το πρόσωπο του έλειπε από το συγκεκριμένο πανό και ο λόγος είναι τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, αναγκάζοντάς τον να φύγει εξόριστος στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για μία σειρά γεγονότων με τον ίδιο, τον Γκιουλέν και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ο άλλοτε επιθετικός δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει τον Φετουλάχ Γκιουλέν ο οποίος ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης της Τουρκίας και μαζί με τον Ερντογάν είχαν βρεθεί στον γάμο του διεθνή ποδοσφαιριστή. Η ρήξη στη σχέση των δύο, έφερε τον Σουκούρ απέναντι με τον πρόεδρο της Τουρκίας και από το 2014 ξεκίνησε μία αρκετά δύσκολη κατάσταση για τον ίδιο.

Το αποκορύφωμα συνέβη το 2016 με το πραξικόπημα στην Τουρκία, όπου ο Φετουλάχ Γκιουλέν θεωρήθηκε υπεύθυνος πίσω από αυτό και παρέσυρε και όσους τον στήριζαν, μεταξύ αυτών και ο Σουκούρ, ο οποίος παρότι το αρνήθηκε ότι συμμετείχε, το όνομα του είχε μπει στη «μαύρη λίστα» της χώρας.

Αναγκάστηκε να μετακομίσει μόνιμα στην Καλιφόρνια προκειμένου να... ξεφύγει από όλα αυτά, ωστόσο όλα τα χρήματα, τα προσωπικά αντικείμενα αλλά και οι... αναμνήσεις έμειναν κλειδωμένα και βυθισμένα στην Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις ΗΠΑ να πρέπει να βρει τρόπο να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει τον εαυτό του.

Άνοιξε ένα μαγαζί στο οποίο έκανε όλες τις δουλειές ο ίδιος, όμως μόλις έγινε αντιληπτό από Τούρκους που έμεναν εκεί και ήταν υπέρ του Ερντογάν, είχε ουκ ολίγες απειλητικές επισκέψεις. Έτσι αποφάσισε να κάνει δουλειές όπου δεν θα «φαίνεται» ή δεν θα είναι σε ένα σημείο όπως οδηγός Uber.

Με αφορμή αυτό το κορεό, ο ίδιος ανέβασε story με post που δείχνει τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Τουρκίας, ειρωνευόμενος την απουσία του από το κορεό των οπαδών.