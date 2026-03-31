Η Τουρκία είναι ξανά στο Μουντιάλ! Νίκη 1-0 στην Πρίστινα κόντρα στο Κόσοβο και επιστροφή στο μεγάλο ραντεβού. Με μπροστάρη τον Γιόκερες, η Σουηδία σφράγισε το εισιτήριο.

Από την απίθανη ομάδα του Χακάν Σουκούρ το 2002 στο εξαιρετικό συγκρότημα του Ακτούρκογλου το 2026! Η Τουρκία μετά τη Ρουμανία, νίκησε και το Κόσοβο με 1-0 και βρέθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Τούρκοι επέστρεψαν έπειτα από 24 χρόνια χάρη στο διπλό στην Πρίστινα και ελπίζουν σε ανάλογη πορεία όπως τότε στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και είχαν τρεις καλές ευκαιρίες στο τέταρτο, ωστόσο, Ακτούρκογλου και Γιλντίζ δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Το Κόσοβο ανέβασε ρυθμό, κυκλοφόρησε σωστά και στο 24' ο Ασλάνι είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο επικίνδυνοι και θα μπορούσαν να απειλήσουν τόσο στο 38' με τον Βοϊβόντα όσο και στο 44' με τον Μουρίκι. Οι Τούρκοι άρχισαν καλύτερα στην επανάληψη και στο 53' άνοιξαν το σκορ με τον Ακτούρκογλου. Το Κόσοβο πίεσε, αλλά οι Τούρκοι με εξαιρετική αμυντική λειτουργία δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Η Σουηδία έπειτα από οκτώ χρόνια είναι ξανά στο Μουντιάλ, παρά τις προσπάθειες του Σφιντέρσκι. Οι Σκανδιναβοί επικράτησαν 3-2 εντός έδρας της Πολωνίας και σφράγισαν το εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. Ο Ελάνγκα στο 19' άνοιξε το σκορ, ωστόσο οι Πολωνοί αντέδρασαν και ισοφάρισαν με τον Ζαλέφσκι. Η Σουηδία ήταν καλύτερη, πίεσε και στο 44ο λεπτό ο Λάγκερμπιλκε πέτυχε το 2-1. Οι Πολωνοί αντέδρασαν και ο Σφιντέρσκι από κοντά κατάφερε στο 55' να ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Γιόκερες το πήρε πάνω του και στο 88' «πάγωσε» τους Πολωνούς και διαμόρφωσε το 3-2.