O Λουτσέσκου δεν δέχθηκε να πάρει αποζημίωση δύο ετών από την Μπεσίκτας: Ο συγκινητικός λόγος της απόφασής του

Ρουμάνος δημοσιογράφος αποκάλυψε τη συγκινητική ιστορία, πίσω από την απόφαση του Μιρτσέα Λουτσέσκου να μην δεχθεί αποζημίωση από τη Μπεσίκτας.

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί από χθες (08/04) την απώλεια του εμβληματικού προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από πολυήμερη μάχη με τα με τα καρδιολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Μετά το άκουσμα της είδησης του θανάτου του, έχουν «βγει» στο φως πολλές άγνωστες ιστορίες από τη σπουδαία καριέρα του Ρουμάνου τεχνικού και μία από αυτές δημοσιοποίησε χθες ο έγκυρος δημοσιογράφος, Εμάνουελ Ρόσου.

Αναλυτικότερα, ο Ρουμάνος σε ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο «X», ανέφερε το παρασκήνιο πίσω από την αποχώρηση του Λουτσέσκου από τη Μπεσίκτας το μακρινό 2004, τονίζοντας πως, όταν ήρθε η στιγμή να απομακρυνθεί από το πάγκο του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, αρνήθηκε να πάρει τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούταν και μάλιστα ζήτησε να δοθούν αυτά τα λεφτά για την ανέργεση του νέου σταδίου της ομάδας.

Ο λόγος, για τον οποίο προχώρησε σε μία τέτοια κίνηση, ήταν καθώς αγαπούσε πολύ τόσο την Τουρκία όσο και την Πόλη και ήθελε να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου της χώρας.

«Ο Λουτσέσκου ήταν στον πάγκο της Ρουμανίας πριν από λιγότερο από 2 εβδομάδες στο στάδιο της Μπεσίκτας, εναντίον της Τουρκίας, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγαπούσε την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη. Μου είπε ότι όταν έφυγε από την Μπεσίκτας, δεν ζήτησε από την ομάδα την αποζημίωση 2 ετών που δικαιούταν, με την υπόσχεση ότι θα χρησιμοποιούσαν εκείνα τα λεφτά για να χτίσουν το νέο γήπεδο», ανέφερε ο Ροσού στη δημοσίευση του.

Lucescu was on Romania's bench less than 2 weeks ago at the Besiktas Stadium, vs Turkiye, in the World Cup p-offs.

He loved Turkiye and Istanbul. He told me that when he left Besiktas he left the club with 2yrs worth of compensation with the promise they would build a new ground. pic.twitter.com/6rhZR5XZrF — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2026

Μάλιστα, σε μία απίστευτη της μοίρας ειρωνία, ο τελευταίος αγώνας που έδωσε ποτέ ο Λουτσέσκου (Τουρκία - Ρουμανία για τα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου) έμελλε να ήταν στο γήπεδο, το οποίο συνέβαλε ο ίδιος στο να χτιστεί.