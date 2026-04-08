Η συγκινητική «πατρική» αγκαλιά του Λουτσέσκου στον Τσαλχάνογλου στο τελευταίο παιχνίδι της ζωής του

Μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, βγήκε στην επιφάνεια το βίντεο με την «πατρική» αγκαλιά του τεχνικού στον Χακάν Τσαλχάνογλου, στο πρόσφατο αγώνα της Τουρκίας με τη Ρουμανία.

Από το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (07/04) και έπειτα, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί για τον θάνατο του εμβληματικού προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μία πολυήμερη μάχη με τα καρδιολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, ενώ στο πλευρό του βρίσκοταν η οικογενεία του, συμπεριλαμβανομένου και του γιο του, Ραζβάν, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρουμανία, μετά το κυριακάτικο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η αλήθεια είναι πως ο Λουτσέσκου πέθανε, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει, κάνοντας δηλαδή αυτό που αγαπάει. Πιο συγκεκριμένα, θυμίζουμε πως λίγες μόνο ώρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο βρισκόταν στο πάγκο της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας για τον ημιτελικό των play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την χώρα του να ηττάται τελικά με 1-0 από την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη και να μένει εκτός από την τελική φάση της διοργάνωσης του καλοκαιριού.

Μετά το άκουσμα της είδησης της απώλειας του προπονητή, βγήκε στην επιφάνεια ένα βίντεο από εκείνον τον τελευταίο αγώνα της ζωής του, στο οποίο εμφανίζεται να δίνει μία «πατρική» αγκαλιά στον Χακάν Τσαλχάνογλου, με τον οποίο συνυπήρξαν από το 2017 έως και το 2019 στην εθνική Τουρκίας.

O μέσος της Ίντερ είχε αναφερθεί, μετά το τέλος εκείνου του αγώνα, στην επίδραση του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο τουρκικό ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και θα παραμείνει πάντα στις καρδιές μας. Δημιούργησε τη γενιά μας και θα του είμαι πάντα ευγνώμων, αλλά θέλαμε να κερδίσουμε και το κάναμε».