Πολωνία - Αλβανία 2-1: Ο Λέβα και η παρέα του έβαλαν τέλος στα όνειρα για Μουντιάλ
Για ένα ημίχρονο ο Στρακόσα, ο Πήλιος και η υπόλοιπη Αλβανία άγγιξαν το όνειρο για το Μουντιάλ, αλλά στην επανάληψη ο Λεβαντόφσκι οδήγησε την Πολωνία στον «τελικό» με τη Σουηδία. Μοιραίος ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, ντεμπούτο ο αριστερός μπακ της Ένωσης, ο οποίος έχασε σημαντική ευκαιρία να δώσει τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του. Βασικός ο Κεντζιόρα, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Σφιντέρσκι.
Η Πολωνία μπήκε πιο δυνατά και είχε ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο γεμάτο ενέργεια, pressing και δυο καλές ευκαιρίες με Κίβιορ και Λεβαντόφσκι. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους γηπεδούχους, με τους Αλβανούς να ανεβάζουν τον ρυθμό τους, να κυκλοφορούν καλύτερα και να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Η ομάδα του Σιλβίνιο πήρε τον έλεγχο και είχε καλή στιγμή με Λάτσι και Χότζα. Όλα αυτά μέχρι το 42ο λεπτό, όταν ο Μπέντναρεκ έκανε την γκάφα, ο Χότζα πήρε την μπάλα, πέρασε τον Γκραμπάρα και πέτυχε το 1-0. Ο Λεβαντόφσκι προσπάθησε στις καθυστερήσεις να απαντήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Αλβανία μπήκε ορεξάτη, αλλά σε δυο περιπτώσεις ο Κεντζιόρα κατάφερε να κόψει αντεπιθέσεις.
Στο 54' η ομάδα του Σιλβίνιο είχε τη μεγάλη φάση να «σφραγίσει» τη νίκη, αλλά ο Μπαϊράμι δεν τα κατάφερε. Η Πολωνία έγινε πιο επιθετική, αλλά ο Λεβαντόφσκι δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Οι γηπεδούχοι θέλησαν να γίνουν πιο επιθετικοί με την είσοδο του Σφιντέρσκι (πήρε τη θέση του Κεντζιόρα) και στο 63' έφεραν το ματς στα ίσα! Από κόρνερ του Σιμάνσκι, ο Στρακόσα έκανε λάθος έξοδο και ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά το 1-1.
Ο Πήλιος της ΑΕΚ (έπαιξε ως αριστερό εξτρέμ) μπήκε στο 68' και τέσσερα λεπτά αργότερα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον Γκραμπάρα. Ένα λεπτό αργότερο ήρθε το δεύτερο σοκ για την Αλβανία, όταν ο Ζιελίνσκι με σουτάρα από 25 μέτρα διαμόρφωσε το 2-1 για την Πολωνία. Η Αλβανία τα έπαιξε όλα για όλα, αλλά οι γηπεδούχοι κράτησαν την πολύτιμη πρόκριση για τον «τελικό» με τη Σουηδία.
