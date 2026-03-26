Η Αλβανία κράτησε για 45 λεπτά ζωντανό το όνειρο του Μουντιάλ, αλλά η Πολωνία του Λεβαντόφσκι με σούπερ ανατροπή επικράτησε 2-1 και απέχει ένα ματς από το Μουντιάλ.

Για ένα ημίχρονο ο Στρακόσα, ο Πήλιος και η υπόλοιπη Αλβανία άγγιξαν το όνειρο για το Μουντιάλ, αλλά στην επανάληψη ο Λεβαντόφσκι οδήγησε την Πολωνία στον «τελικό» με τη Σουηδία. Μοιραίος ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, ντεμπούτο ο αριστερός μπακ της Ένωσης, ο οποίος έχασε σημαντική ευκαιρία να δώσει τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του. Βασικός ο Κεντζιόρα, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Σφιντέρσκι.

Η Πολωνία μπήκε πιο δυνατά και είχε ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο γεμάτο ενέργεια, pressing και δυο καλές ευκαιρίες με Κίβιορ και Λεβαντόφσκι. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους γηπεδούχους, με τους Αλβανούς να ανεβάζουν τον ρυθμό τους, να κυκλοφορούν καλύτερα και να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Η ομάδα του Σιλβίνιο πήρε τον έλεγχο και είχε καλή στιγμή με Λάτσι και Χότζα. Όλα αυτά μέχρι το 42ο λεπτό, όταν ο Μπέντναρεκ έκανε την γκάφα, ο Χότζα πήρε την μπάλα, πέρασε τον Γκραμπάρα και πέτυχε το 1-0. Ο Λεβαντόφσκι προσπάθησε στις καθυστερήσεις να απαντήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Αλβανία μπήκε ορεξάτη, αλλά σε δυο περιπτώσεις ο Κεντζιόρα κατάφερε να κόψει αντεπιθέσεις.

Στο 54' η ομάδα του Σιλβίνιο είχε τη μεγάλη φάση να «σφραγίσει» τη νίκη, αλλά ο Μπαϊράμι δεν τα κατάφερε. Η Πολωνία έγινε πιο επιθετική, αλλά ο Λεβαντόφσκι δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Οι γηπεδούχοι θέλησαν να γίνουν πιο επιθετικοί με την είσοδο του Σφιντέρσκι (πήρε τη θέση του Κεντζιόρα) και στο 63' έφεραν το ματς στα ίσα! Από κόρνερ του Σιμάνσκι, ο Στρακόσα έκανε λάθος έξοδο και ο Λεβαντόφσκι με κεφαλιά το 1-1.