Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει στους πράκτορες του ICE να επιχειρήσουν κόντα στα γήπεδα που θα διεξαχθεί το τουρνούα .

Στοχεύοντας να καθάρισει το ήδη ομιχλώδες τοπίο γύρω από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε απαγόρευση κάθε είδους επιχείρησης που να αφορά πράκτορες της ICE. Η υπηρεσία που χειρίζεται θέματα μετανάστευσης, έχει βρέθει πολλές φορές στο επίκεντρο των εξελίξεων, συνδέοντας το όνομα της με γεγόνοτα που έχουν σηκώσει αντιδράσεις στην άλλη πλέυρα του Ατλαντικού. Υπό αυτό το πρίσμα, προτάθηκε απο την γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Νέλι Που, ο αποκλεισμός των πρακτόρων της ICE από την ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου από τα γήπεδα του Mundial.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με Καναδά και Μεξικό έχουν αναλάβει την φετινή διοργάνωση, με την υπήρεσια που θέσπισε ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει προκάλεσει ανησυχία στους χιλίαδες φιλάθλους που θα καταφθάσουν απο όλο τον κόσμο. Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει στόχο να δημιουργήσει μια «γκρίζα ζώνη» μεταξύ του κόσμου και των πρακτόρων.

«Με λιγότερες από 90 ημέρες μέχρι την έναρξη, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πρέπει να φέρει τον κόσμο μαζί και να μην αφήνει τις οικογένειες να αναρωτιούνται αν πράκτορες του ICE θα περιμένουν έξω από τα στάδια», είπε η Που. «Όταν πρόσφατα ρώτησα απευθείας τον επικεφαλής του ICE για μια απλή διαβεβαίωση ότι θα απέχουν από τους αγώνες, εκείνος αρνήθηκε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι, η νομοθεσία μου θέτει μια σαφή γραμμή στο γήπεδο: καμία επιδρομή του ICE» συνέχισε.